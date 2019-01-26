Прогноз погоды на 27 января: на Украину надвигается новый циклон с осадками
Погода в Украине в воскресенье, 27 января, будет ветреной, однако январские морозы медленно отступают. Жителям восточных регионов следует ожидать мокрого снега.
Об этом украинский синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook.
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Так, в воскресенье в Украину снова придет циклон с осадками и сильным ветром. В восточных областях немного потеплеет – столбик термометра будет колебаться преимущественно на уровне +1 -1 градусов.
Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными,
– пишет она.
Жителям Запада повезет больше – там осадков не обещают. Однако январский морозец еще останется, местами воздух охладится до -4.
В Киеве в воскресенье, 27 января, столбик термометра опустится до -4 -6 градусов. Снег киевлянам не помешает.
Прогноз погоды на воскресенье, 27 января, в городах Украины:
Ужгород – -1 ... -3
Львов – 0 ... -2
Ивано-Франковск – -1 ... -3
Тернополь – -1 ... -3
Черновцы – -1 ... -3
Хмельницкий – -2 ... -4
Луцк – -1 ... -3
Ровно – -2 ... -4
Житомир – -3 ... -5
Винница – -2 ... -4
Одесса – 1- ... + 1
Николаев – -1 ... + 1
Херсон – 0 ... + 2
Симферополь – +3 ... + 5
Кропивницкий – 0 ... -2
Черкассы – -2 ... -4
Чернигов – -2 ... -4
Сумы – -1 ... -3
Полтава – 0 ... -2
Днепр – 0 ... + 2
Запорожье – + 1 ... + 3
Донецк – 0 ... + 2
Луганск – -1 ... + 1
Харьков – -1 ... + 1
Киев – -4 ... -6
Прогноз погодв на 27 января от Укргидрометцентра