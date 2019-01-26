Прогноз погоды на 27 января: на Украину надвигается новый циклон с осадками

Погода в Украине в воскресенье, 27 января, будет ветреной, однако январские морозы медленно отступают. Жителям восточных регионов следует ожидать мокрого снега.

Об этом украинский синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook.

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Так, в воскресенье в Украину снова придет циклон с осадками и сильным ветром. В восточных областях немного потеплеет – столбик термометра будет колебаться преимущественно на уровне +1 -1 градусов.

Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными,

– пишет она.

Жителям Запада повезет больше – там осадков не обещают. Однако январский морозец еще останется, местами воздух охладится до -4.

В Киеве в воскресенье, 27 января, столбик термометра опустится до -4 -6 градусов. Снег киевлянам не помешает.

Прогноз погоды на воскресенье, 27 января, в городах Украины:

Ужгород – -1 ... -3

Львов – 0 ... -2

Ивано-Франковск – -1 ... -3

Тернополь – -1 ... -3

Черновцы – -1 ... -3

Хмельницкий – -2 ... -4

Луцк – -1 ... -3

Ровно – -2 ... -4

Житомир – -3 ... -5

Винница – -2 ... -4

Одесса – 1- ... + 1

Николаев – -1 ... + 1

Херсон – 0 ... + 2

Симферополь – +3 ... + 5

Кропивницкий – 0 ... -2

Черкассы – -2 ... -4

Чернигов – -2 ... -4

Сумы – -1 ... -3

Полтава – 0 ... -2

Днепр – 0 ... + 2

Запорожье – + 1 ... + 3

Донецк – 0 ... + 2

Луганск – -1 ... + 1

Харьков – -1 ... + 1

Киев – -4 ... -6



Прогноз погодв на 27 января от Укргидрометцентра