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      Прогноз погоды на 27 января: на Украину надвигается новый циклон с осадками

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      Погода 27 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 27 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 27 января, будет ветреной, однако январские морозы медленно отступают. Жителям восточных регионов следует ожидать мокрого снега.

      Об этом украинский синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook.

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      Так, в воскресенье в Украину снова придет циклон с осадками и сильным ветром. В восточных областях немного потеплеет – столбик термометра будет колебаться преимущественно на уровне +1 -1 градусов.

      Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными,
      – пишет она.

      Жителям Запада повезет больше – там осадков не обещают. Однако январский морозец еще останется, местами воздух охладится до -4.

      В Киеве в воскресенье, 27 января, столбик термометра опустится до -4 -6 градусов. Снег киевлянам не помешает.

      Прогноз погоды на воскресенье, 27 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1 ... -3

      Львов – 0 ... -2

      Ивано-Франковск – -1 ... -3

      Тернополь – -1 ... -3

      Черновцы – -1 ... -3

      Хмельницкий – -2 ... -4

      Луцк – -1 ... -3

      Ровно – -2 ... -4

      Житомир – -3 ... -5

      Винница – -2 ... -4

      Одесса – 1- ... + 1

      Николаев – -1 ... + 1

      Херсон – 0 ... + 2

      Симферополь – +3 ... + 5

      Кропивницкий – 0 ... -2

      Черкассы – -2 ... -4

      Чернигов – -2 ... -4

      Сумы – -1 ... -3

      Полтава – 0 ... -2

      Днепр – 0 ... + 2

      Запорожье – + 1 ... + 3

      Донецк – 0 ... + 2

      Луганск – -1 ... + 1

      Харьков – -1 ... + 1

      Киев – -4 ... -6

      Прогноз погоди 27 січня
      Прогноз погодв на 27 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Источник: 24 Канал
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