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      Прогноз погоды на 27 марта: будет по-весеннему тепло и без осадков

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      Погода в Украине в пятницу, 27 марта, будет теплой и сухой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Несмотря на такую благоприятную и теплую погоду, ночи все же будут холодными, порой даже с "минусовыми" отметками.

      Антициклон Юрген и дальше не будет подпускать в Украину никаких дождей – везде сухо и солнечно. Об этом на своей странице в фейсбук пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

      К теме Какой будет погода в марте: прогноз

      Ветер также не меняется, с востока – умеренный, на Юге и Востоке – временами может рвануть до штормового, до 15 – 18 метров за секунду,
      – замечает она.

      Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +15...+17 градусов.

      Холоднее всего – на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Максимум – +11...+13 градусов.

      В Киеве 27-го марта ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Однако днем в столице потеплеет до +14 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 27 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +12...+14

      Винница – +11...+13

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +14...+16

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +13...+15

      Киев – +12...+14


      Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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