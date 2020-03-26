Прогноз погоды на 27 марта: будет по-весеннему тепло и без осадков

Погода в Украине в пятницу, 27 марта, будет теплой и сухой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Несмотря на такую благоприятную и теплую погоду, ночи все же будут холодными, порой даже с "минусовыми" отметками.

Антициклон Юрген и дальше не будет подпускать в Украину никаких дождей – везде сухо и солнечно. Об этом на своей странице в фейсбук пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Ветер также не меняется, с востока – умеренный, на Юге и Востоке – временами может рвануть до штормового, до 15 – 18 метров за секунду,

– замечает она.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Холоднее всего – на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Максимум – +11...+13 градусов.

В Киеве 27-го марта ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Однако днем в столице потеплеет до +14 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 27 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +11...+13

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометцентра