Прогноз погоды на 27 марта: будет по-весеннему тепло и без осадков
Погода в Украине в пятницу, 27 марта, будет теплой и сухой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Несмотря на такую благоприятную и теплую погоду, ночи все же будут холодными, порой даже с "минусовыми" отметками.
Антициклон Юрген и дальше не будет подпускать в Украину никаких дождей – везде сухо и солнечно. Об этом на своей странице в фейсбук пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Ветер также не меняется, с востока – умеренный, на Юге и Востоке – временами может рвануть до штормового, до 15 – 18 метров за секунду,
– замечает она.
Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +15...+17 градусов.
Холоднее всего – на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Максимум – +11...+13 градусов.
В Киеве 27-го марта ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Однако днем в столице потеплеет до +14 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 27 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +11...+13
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +14...+16
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +11...+13
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Киев – +12...+14