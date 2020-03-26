Прогноз погоди на 27 березня: буде по-весняному тепло та без опадів

Погода в Україні у п’ятницю, 27 березня, буде теплою та сухою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів. Попри таку сприятливу та теплу погоду, ночі все ж будуть холодними, часом навіть із "мінусовими" позначками.

Антициклон Юрген і далі не підпускатиме в Україну жодних дощів – скрізь сухо та сонячно. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

До теми Якою буде погода у березні: прогноз

Вітер також не міняється, з північного сходу – помірний, на Півдні та Сході – часом може рвонути до штормового, до 15 – 18 метрів за секунду,

– зауважує вона.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до +15…+17 градусів.

Найхолодніше – на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині. Максимум – +11…+13 градусів.

У Києві 27-го березня очікується суха та сонячна погода з температурою повітря вночі близько нуля. Однак вдень у столиці потепліє до +14 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 27 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +11…+13

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +11…+13

Суми – +12…+14

Полтава – +11…+13

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +13…+15

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 27 березня від Укргідрометцентру