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      Прогноз погоди на 27 березня: буде по-весняному тепло та без опадів

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      Прогноз погоди на 27 березня / Narodna-pravda.ua

      Погода в Україні у п’ятницю, 27 березня, буде теплою та сухою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів. Попри таку сприятливу та теплу погоду, ночі все ж будуть холодними, часом навіть із "мінусовими" позначками.

      Антициклон Юрген і далі не підпускатиме в Україну жодних дощів – скрізь сухо та сонячно. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

      До теми Якою буде погода у березні: прогноз

      Вітер також не міняється, з північного сходу – помірний, на Півдні та Сході – часом може рвонути до штормового, до 15 – 18 метрів за секунду,
      – зауважує вона.

      Найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до +15…+17 градусів.

      Найхолодніше на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині. Максимум – +11…+13 градусів.

      У Києві 27-го березня очікується суха та сонячна погода з температурою повітря вночі близько нуля. Однак вдень у столиці потепліє до +14 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 27 березня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +12…+14

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +14...+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +13…+15

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди на 27 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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