Прогноз погоди на 27 березня: буде по-весняному тепло та без опадів
Погода в Україні у п’ятницю, 27 березня, буде теплою та сухою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів. Попри таку сприятливу та теплу погоду, ночі все ж будуть холодними, часом навіть із "мінусовими" позначками.
Антициклон Юрген і далі не підпускатиме в Україну жодних дощів – скрізь сухо та сонячно. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Вітер також не міняється, з північного сходу – помірний, на Півдні та Сході – часом може рвонути до штормового, до 15 – 18 метрів за секунду,
– зауважує вона.
Найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до +15…+17 градусів.
Найхолодніше – на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині. Максимум – +11…+13 градусів.
У Києві 27-го березня очікується суха та сонячна погода з температурою повітря вночі близько нуля. Однак вдень у столиці потепліє до +14 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 27 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +11…+13
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +11…+13
Суми – +12…+14
Полтава – +11…+13
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +13…+15
Київ – +12…+14