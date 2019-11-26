Прогноз погоды на 27 ноября: холод отступает, зимы еще не будет
Погода в Украине в среду, 27 ноября, будет теплее, чем в последнее время. Дневная температура составит от +2 до +6 градусов тепла, на Западе и Юге – +5...+11 градусов.
Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что Черноморский циклон принесет на южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, местами на Полтавщину и Кропивницкий дожди и порывистый ветер.
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Синоптики обещают солнечную и теплую погоду в западных и северных частях Украины. Теплее всего будет на Закарпатье – от +9 до +11 градусов тепла. Самую холодную температуру воздуха прогнозируют на Луганщине, Харьковщине и Сумщине – от 0 до +2 градусов.
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях вероятный мокрый снег, поэтому дороги могут быть с гололедом.
Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание,
– добавила Наталья Диденко.
В Киеве 27 ноября осадки маловероятны. Температура воздуха – +1...+3 градусов тепла.
Прогноз погоды на среду, 27 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +2...+4
Винница – +4...+6
Одесса – +5...+7
Николаев – +6...+8
Херсон – 0...+2
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Суммы – 0...+2
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра