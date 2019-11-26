Прогноз погоды на 27 ноября: холод отступает, зимы еще не будет

Погода в Украине в среду, 27 ноября, будет теплее, чем в последнее время. Дневная температура составит от +2 до +6 градусов тепла, на Западе и Юге – +5...+11 градусов.

Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что Черноморский циклон принесет на южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, местами на Полтавщину и Кропивницкий дожди и порывистый ветер.

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Синоптики обещают солнечную и теплую погоду в западных и северных частях Украины. Теплее всего будет на Закарпатье – от +9 до +11 градусов тепла. Самую холодную температуру воздуха прогнозируют на Луганщине, Харьковщине и Сумщине – от 0 до +2 градусов.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях вероятный мокрый снег, поэтому дороги могут быть с гололедом.

Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание,

– добавила Наталья Диденко.

В Киеве 27 ноября осадки маловероятны. Температура воздуха – +1...+3 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 27 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – 0...+2

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Суммы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра