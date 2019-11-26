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      Прогноз погоды на 27 ноября: холод отступает, зимы еще не будет

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      Прогноз погоды на 27 ноября / pixabay.com

      Погода в Украине в среду, 27 ноября, будет теплее, чем в последнее время. Дневная температура составит от +2 до +6 градусов тепла, на Западе и Юге – +5...+11 градусов.

      Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что Черноморский циклон принесет на южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, местами на Полтавщину и Кропивницкий дожди и порывистый ветер.

      Интересно: Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

      Синоптики обещают солнечную и теплую погоду в западных и северных частях Украины. Теплее всего будет на Закарпатье – от +9 до +11 градусов тепла. Самую холодную температуру воздуха прогнозируют на Луганщине, Харьковщине и Сумщине – от 0 до +2 градусов.

      В Харьковской, Луганской и Донецкой областях вероятный мокрый снег, поэтому дороги могут быть с гололедом.

      Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание,
      – добавила Наталья Диденко.

      В Киеве 27 ноября осадки маловероятны. Температура воздуха – +1...+3 градусов тепла.

      Прогноз погоды на среду, 27 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +2...+4

      Винница – +4...+6

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +6...+8

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +2...+4

      Суммы – 0...+2

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

      погода 27 листопадаПрогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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