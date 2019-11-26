Прогноз погоди на 27 листопада: холод відступає, зими ще не буде

Погода в Україні у середу, 27 листопада, буде теплішою, аніж останнім часом. Денна температура становитиме від +2 до +6 градусів тепла, на Заході та Півдні – +5...+11 градусів.

Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що Чорноморський циклон принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину та Кропивницький дощі та поривчастий вітер.

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Синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду у західних та північних частинах України. Найтепліше буде на Закарпатті – від +9 до +11 градусів тепла. Найхолоднішу температуру повітря прогнозують на Луганщині, Харківщині та Сумщині – від 0 до +2 градусів.

У Харківській, Луганській та Донецькій областях ймовірний мокрий сніг, тому дороги можуть бути з ожеледицею.

Це потепління буде короткочасним, 1-2 грудня знову до нас прийде похолодання,

– додала Наталка Діденко.

У Києві 27 листопада опади малоймовірні. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла.

Прогноз погоди на середу, 27 листопада, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +2…+4

Вінниця – +4…+6

Одеса – +5…+7

Миколаїв –-+6…+8

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2…+4

Суми – 0…+2

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру