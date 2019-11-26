Прогноз погоди на 27 листопада: холод відступає, зими ще не буде
Погода в Україні у середу, 27 листопада, буде теплішою, аніж останнім часом. Денна температура становитиме від +2 до +6 градусів тепла, на Заході та Півдні – +5...+11 градусів.
Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що Чорноморський циклон принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину та Кропивницький дощі та поривчастий вітер.
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Синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду у західних та північних частинах України. Найтепліше буде на Закарпатті – від +9 до +11 градусів тепла. Найхолоднішу температуру повітря прогнозують на Луганщині, Харківщині та Сумщині – від 0 до +2 градусів.
У Харківській, Луганській та Донецькій областях ймовірний мокрий сніг, тому дороги можуть бути з ожеледицею.
Це потепління буде короткочасним, 1-2 грудня знову до нас прийде похолодання,
– додала Наталка Діденко.
У Києві 27 листопада опади малоймовірні. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла.
Прогноз погоди на середу, 27 листопада, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +2…+4
Вінниця – +4…+6
Одеса – +5…+7
Миколаїв –-+6…+8
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – 0…+2
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру