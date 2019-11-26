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      Прогноз погоди на 27 листопада: холод відступає, зими ще не буде

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      Прогноз погоди на 27 листопада / pixabay.com

      Погода в Україні у середу, 27 листопада, буде теплішою, аніж останнім часом. Денна температура становитиме від +2 до +6 градусів тепла, на Заході та Півдні – +5...+11 градусів.

      Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що Чорноморський циклон принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину та Кропивницький дощі та поривчастий вітер.

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      Синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду у західних та північних частинах України. Найтепліше буде на Закарпатті – від +9 до +11 градусів тепла. Найхолоднішу температуру повітря прогнозують на Луганщині, Харківщині та Сумщині – від 0 до +2 градусів. 

      У Харківській, Луганській та Донецькій областях ймовірний мокрий сніг, тому дороги можуть бути з ожеледицею.

      Це потепління буде короткочасним, 1-2 грудня знову до нас прийде похолодання,
      – додала Наталка Діденко.

      У Києві 27 листопада опади малоймовірні. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла.

      Прогноз погоди на середу, 27 листопада, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв –-+6…+8

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +2…+4

      Суми – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3

      погода 27 листопада
      Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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