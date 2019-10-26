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      Прогноз погоды на 27 октября: осень еще подарит тепло

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      Погода 27 октября 2019 Украина: какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 27 октября / Апостроф

      Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет солнечной и безоблачной. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 – +17 градусов. Правда, на зпаде будет несколько теплее – температура здесь составит в среднем +19 – +20 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, 27 октября теплее всего будет на Закарпатье и на Львовщине – здесь столбики термометров поднимутся до +19 – +21 градуса.

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      Наиболее холодную же температуру можно ожидать в ряде областей, а именно в Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской, а также в Крыму. Здесь воздух прогреется до +15 – +17 градусов.

      Ветер в основном будет дуть в юго-западном направлении, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

      Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +19…+21

      Львов – +19…+21

      Ивано-Франковск – +18…+20

      Тернополь – +18…+20

      Черновцы – +16…+18

      Хмельницкий – +15…+17

      Луцк – +18…+20

      Ровно – +17…+19

      Житомир – +16…+18

      Винница – +15…+17

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Симферополь – +15…+17

      Кропивницкий – +15…+17

      Черкассы – +15…+17

      Чернигов – +15…+17

      Сумы – +15…+17

      Полтава – +15…+17

      Днепр – +15…+17

      Запорожье – +15…+17

      Донецк –+15…+17

      Луганск – +15…+17

      Харьков – +15…+17

      Киев – +14…+16

      Погода, Україна, прогноз, неділя 27 жовтня, быбине літо, Український гідрометцентр
      Прогноз погоды на 27 октября от Укргидрометцентра

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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