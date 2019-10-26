Прогноз погоды на 27 октября: осень еще подарит тепло
Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет солнечной и безоблачной. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 – +17 градусов. Правда, на зпаде будет несколько теплее – температура здесь составит в среднем +19 – +20 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, 27 октября теплее всего будет на Закарпатье и на Львовщине – здесь столбики термометров поднимутся до +19 – +21 градуса.
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Наиболее холодную же температуру можно ожидать в ряде областей, а именно в Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской, а также в Крыму. Здесь воздух прогреется до +15 – +17 градусов.
Ветер в основном будет дуть в юго-западном направлении, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +18…+20
Тернополь – +18…+20
Черновцы – +16…+18
Хмельницкий – +15…+17
Луцк – +18…+20
Ровно – +17…+19
Житомир – +16…+18
Винница – +15…+17
Одесса – +15…+17
Николаев – +15…+17
Херсон – +15…+17
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +15…+17
Сумы – +15…+17
Полтава – +15…+17
Днепр – +15…+17
Запорожье – +15…+17
Донецк –+15…+17
Луганск – +15…+17
Харьков – +15…+17
Киев – +14…+16
Прогноз погоды на 27 октября от Укргидрометцентра