Прогноз погоды на 27 октября: осень еще подарит тепло

Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет солнечной и безоблачной. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 – +17 градусов. Правда, на зпаде будет несколько теплее – температура здесь составит в среднем +19 – +20 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, 27 октября теплее всего будет на Закарпатье и на Львовщине – здесь столбики термометров поднимутся до +19 – +21 градуса.

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Наиболее холодную же температуру можно ожидать в ряде областей, а именно в Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской, а также в Крыму. Здесь воздух прогреется до +15 – +17 градусов.

Ветер в основном будет дуть в юго-западном направлении, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +18…+20

Черновцы – +16…+18

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +18…+20

Ровно – +17…+19

Житомир – +16…+18

Винница – +15…+17

Одесса – +15…+17

Николаев – +15…+17

Херсон – +15…+17

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +15…+17

Сумы – +15…+17

Полтава – +15…+17

Днепр – +15…+17

Запорожье – +15…+17

Донецк –+15…+17

Луганск – +15…+17

Харьков – +15…+17

Киев – +14…+16



Прогноз погоды на 27 октября от Укргидрометцентра