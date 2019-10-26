Прогноз погоди на 27 жовтня: осінь ще подарує тепло
Погода в Україні у неділю, 27 жовтня, буде сонячною та безхмарною. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +15 – +17 градусів. Щоправда, на заході буде дещо тепліше – температура тут становитиме у середньому +19 – +20 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, 27 жовтня найтепліше буде на Закарпатті та на Львівщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +19 – +21 градуса.
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Найхолоднішу ж температуру можна очікувати у низці областей, а саме у Хмельницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській і у Херсонській, а також у Криму. Тут повітря прогріється до +15 – +17 градусів.
Вітер здебільшого дутиме у південно-західному напрямку, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 27 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +18…+20
Рівне – +17…+19
Житомир – +16…+18
Вінниця – +15…+17
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк –+15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 27 жовтня від Укргідрометцентру