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      Прогноз погоди на 27 жовтня: осінь ще подарує тепло

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      Погода 27 жовтня 2019 Україна: яку погоду обіцяють синоптики
      Якою буде погода в Україні 27 жовтня / Апостроф

      Погода в Україні у неділю, 27 жовтня, буде сонячною та безхмарною. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +15 – +17 градусів. Щоправда, на заході буде дещо тепліше – температура тут становитиме у середньому +19 – +20 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 27 жовтня найтепліше буде на Закарпатті та на Львівщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +19 – +21 градуса.

      Важливо! Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз

      Найхолоднішу ж температуру можна очікувати у низці областей, а саме у Хмельницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській і у Херсонській, а також у Криму. Тут повітря прогріється до +15 – +17 градусів.

      Вітер здебільшого дутиме у південно-західному напрямку, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на неділю, 27 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +15…+17

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк –+15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +14…+16

      Погода, Україна, прогноз, неділя 27 жовтня, быбине літо, Український гідрометцентр
      Прогноз погоди на 27 жовтня від Укргідрометцентру 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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