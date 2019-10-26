Прогноз погоди на 27 жовтня: осінь ще подарує тепло

Погода в Україні у неділю, 27 жовтня, буде сонячною та безхмарною. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +15 – +17 градусів. Щоправда, на заході буде дещо тепліше – температура тут становитиме у середньому +19 – +20 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, 27 жовтня найтепліше буде на Закарпатті та на Львівщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +19 – +21 градуса.

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Найхолоднішу ж температуру можна очікувати у низці областей, а саме у Хмельницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській і у Херсонській, а також у Криму. Тут повітря прогріється до +15 – +17 градусів.

Вітер здебільшого дутиме у південно-західному напрямку, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 27 жовтня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +18…+20

Рівне – +17…+19

Житомир – +16…+18

Вінниця – +15…+17

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк –+15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 27 жовтня від Укргідрометцентру