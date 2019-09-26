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      Прогноз погоды на 27 сентября: в Украину вернется бабье лето, дожди омоют только Юг и Крым

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      Погода 27 сентября 2019 Киев, Львов, Одесса и города Украины – синоптик
      Прогноз погоды на 27 сентября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет теплой и преимущественно сухой. На юге и в Крыму, если осадки все же и будут, то только кратковременные.

      По крайней мере, в этом убеждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. Дожди завтра пройдут на юге, а на севере, возможно, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться,
      – добавляет специалист.

      По словам Диденко, кратковременные осадки могут коснуться и западных регионов.

      Теплее всего будет также там. Так, на Львовщине, Тернопольщине и Прикарпатье будет до +17...+19 градусов, а вот на Закарпатье – до +18...+20.

      Прохладнее всего, в свою очередь, будет на Севере. На Сумщине – до +14...+16 градусов.

      Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве в пятницу ожидается достаточно теплая погода, около +15...+17 градусов, без осадков.

      Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +16...+18

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +16...+18

      Винница – +16...+18

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +15...+17

      Суммы – +14...+16

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +15...+17

      Киев – +15...+17

      погода прогноз погоди на 27 вересня

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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