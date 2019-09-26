Прогноз погоды на 27 сентября: в Украину вернется бабье лето, дожди омоют только Юг и Крым

Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет теплой и преимущественно сухой. На юге и в Крыму, если осадки все же и будут, то только кратковременные.

По крайней мере, в этом убеждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. Дожди завтра пройдут на юге, а на севере, возможно, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться,

– добавляет специалист.

По словам Диденко, кратковременные осадки могут коснуться и западных регионов.

Теплее всего будет также там. Так, на Львовщине, Тернопольщине и Прикарпатье будет до +17...+19 градусов, а вот на Закарпатье – до +18...+20.

Прохладнее всего, в свою очередь, будет на Севере. На Сумщине – до +14...+16 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве в пятницу ожидается достаточно теплая погода, около +15...+17 градусов, без осадков.

Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Суммы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17