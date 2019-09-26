Прогноз погоды на 27 сентября: в Украину вернется бабье лето, дожди омоют только Юг и Крым
Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет теплой и преимущественно сухой. На юге и в Крыму, если осадки все же и будут, то только кратковременные.
По крайней мере, в этом убеждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Актуально: Какой будет погода в октябре: прогноз
В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. Дожди завтра пройдут на юге, а на севере, возможно, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться,
– добавляет специалист.
По словам Диденко, кратковременные осадки могут коснуться и западных регионов.
Теплее всего будет также там. Так, на Львовщине, Тернопольщине и Прикарпатье будет до +17...+19 градусов, а вот на Закарпатье – до +18...+20.
Прохладнее всего, в свою очередь, будет на Севере. На Сумщине – до +14...+16 градусов.
Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве в пятницу ожидается достаточно теплая погода, около +15...+17 градусов, без осадков.
Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Суммы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17