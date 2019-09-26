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      Прогноз погоди на 27 вересня: в Україну повернеться бабине літо, дощі омиють лише Південь і Крим

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      Погода 27 вересня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України – синоптик
      Прогноз погоди на 27 вересня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, буде теплою та переважно сухою. На Півдні та у Криму, якщо опади все ж будуть, то лише короткочасні.

      Принаймні, у цьому переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Протягом дня температура повітря становитиме +15… +20 градусів. Дощі завтра пройдуть на Півдні, а на Півночі, може, якісь заблукалі острівці вологи тинятимуться,
      – додає фахівець.

      За словами Діденко, короткочасні опади можуть торкнутися і західних регіонів.

      Найтепліше буде також там. Так, на Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті буде до +17…+19 градусів, а ось на Закарпатті – до +18…+20.

      Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Півночі. На Сумщині – до +14…+16 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві в п’ятницю очікується досить тепла погода, близько +15…+17 градусів, без істотних опадів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 27 вересня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя –+16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +15…+17

      Київ – +15…+17

      погода прогноз погоди на 27 вересня

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      Теги: Новини України Погода
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