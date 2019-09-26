Прогноз погоди на 27 вересня: в Україну повернеться бабине літо, дощі омиють лише Південь і Крим
Погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, буде теплою та переважно сухою. На Півдні та у Криму, якщо опади все ж будуть, то лише короткочасні.
Принаймні, у цьому переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Протягом дня температура повітря становитиме +15… +20 градусів. Дощі завтра пройдуть на Півдні, а на Півночі, може, якісь заблукалі острівці вологи тинятимуться,
– додає фахівець.
За словами Діденко, короткочасні опади можуть торкнутися і західних регіонів.
Найтепліше буде також там. Так, на Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті буде до +17…+19 градусів, а ось на Закарпатті – до +18…+20.
Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Півночі. На Сумщині – до +14…+16 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві в п’ятницю очікується досить тепла погода, близько +15…+17 градусів, без істотних опадів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 27 вересня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя –+16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +15…+17