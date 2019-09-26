Прогноз погоди на 27 вересня: в Україну повернеться бабине літо, дощі омиють лише Південь і Крим

Погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, буде теплою та переважно сухою. На Півдні та у Криму, якщо опади все ж будуть, то лише короткочасні.

Принаймні, у цьому переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Протягом дня температура повітря становитиме +15… +20 градусів. Дощі завтра пройдуть на Півдні, а на Півночі, може, якісь заблукалі острівці вологи тинятимуться,

– додає фахівець.

За словами Діденко, короткочасні опади можуть торкнутися і західних регіонів.

Найтепліше буде також там. Так, на Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті буде до +17…+19 градусів, а ось на Закарпатті – до +18…+20.

Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Півночі. На Сумщині – до +14…+16 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві в п’ятницю очікується досить тепла погода, близько +15…+17 градусів, без істотних опадів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 27 вересня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя –+16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +15…+17