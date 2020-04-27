Прогноз погоды на 28 апреля: в Украине будет тепло и солнечно, на западе – до +20
Погода в Украине во вторник, 28 апреля, будет солнечной и теплой. Никаких осадков не прогнозируют, правда над всеми областями появятся маленькие облака. Температура воздуха в среднем поднимется до +14... +18 градусов. А на западе столбики термометров будут показывать в районе +20 градусов.
За словами синоптика Наталки Діденко, причиною такої погоди є антициклон, який прийде в Україну з Чорного моря. Відповідний допис з’явився на її фейсбук-сторінці.
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Щодо Києва, то тут 28 квітня слід очікувати теплу погоду. Температура у вівторок у столиці підніметься до +17… +18 градусів, натомість суттєві опади є малоймовірними. Вітер – південно-західний, помірний.
Загалом 28 квітня вітер на територію України прийде з південного заходу. Його швидкість становитиме 5 – 12 метрів за секунду.
Як повідомляє Український гідрометцентр, найтепліше 28 квітня буде на заході, а саме на Львівщині, Волині та Рівненщині. У цих регіонах температура повітря сягатиме +19… +21 градуси.
А найхолоднішу погоду у вівторок слід очікувати на Одещині, Харківщині та Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 14… 16 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на вівторок, 28 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на 28 квітня від Українського гідрометцентру