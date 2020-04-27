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      Прогноз погоди на 28 квітня: в Україні буде тепло та сонячно, на заході – до +20

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      Погода 28 квітня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Якою буде погода в Україні 28 квітня / "Вісті Придніпров'я"

      Погода в Україні у вівторок, 28 квітня, буде сонячною та теплою. Жодних опадів не прогнозують, щоправда над усіма областями з’являться маленькі хмари. Температура повітря у середньому підніметься до +14… +18 градусів. А на заході стовпчики термометрів показуватимуть у районі +20 градусів.

      За словами синоптика Наталки Діденко, причиною такої погоди є антициклон, який прийде в Україну з Чорного моря. Відповідний допис з’явився на її фейсбук-сторінці.

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      Щодо Києва, то тут 28 квітня слід очікувати теплу погоду. Температура у вівторок у столиці підніметься до +17… +18 градусів, натомість суттєві опади є малоймовірними. Вітер – південно-західний, помірний.

      Загалом 28 квітня вітер на територію України прийде з південного заходу. Його швидкість становитиме 5 – 12 метрів за секунду.

      Як повідомляє Український гідрометцентр, найтепліше 28 квітня буде на заході, а саме на Львівщині, Волині та Рівненщині. У цих регіонах температура повітря сягатиме +19… +21 градуси.

      А найхолоднішу погоду у вівторок слід очікувати на ОдещиніХарківщині та Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 14… 16 градусів вище нуля.

      Прогноз погоди на вівторок, 28 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +15…+17

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +16…+18

      Погода, Україна, весна, тепло, сонячно, Український гідрометцентр, 28 квітня
      Прогноз погоди на 28 квітня від Українського гідрометцентру 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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