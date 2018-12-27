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      Прогноз погоды на 28 декабря: ни снега, придется прыгать через лужи

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      Погода 28 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 28 декабря

      В пятницу, 28 декабря, в Украине погоду вряд ли можно будет считать создающей праздничное предновогоднее настроение. Кое-где температура в течение дня поднимется до 5 градусов тепла, а о снеге можно будет только мечтать.

      Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Нас поджидает дождь. Максимум – микс из дождя и снега. Поэтому надо быть осторожным на дорогах.

      Очередной циклон Uta с северо-запада Европы принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег. Лишь крайний восток Украины ограничится просто плотной облачностью. Дожди – потому что температура воздуха в течение дня составит от 0 до +5 градусов. Разве что в восточных областях будет от 3 градусов мороза до нуля. А ночью на Востоке даже -7 – -3 градусов,
      – отметила эксперт.

      В Киеве 28 декабря также дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

      Прогноз погоды на пятницу, 28 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +1...+3

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...-3

      Сумы – -5...-7

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -5...-7

      Харьков – -5...-7

      Киев – +2...+4


      Прогноз погоды на 28 декабря

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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