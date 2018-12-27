Прогноз погоды на 28 декабря: ни снега, придется прыгать через лужи

В пятницу, 28 декабря, в Украине погоду вряд ли можно будет считать создающей праздничное предновогоднее настроение. Кое-где температура в течение дня поднимется до 5 градусов тепла, а о снеге можно будет только мечтать.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Нас поджидает дождь. Максимум – микс из дождя и снега. Поэтому надо быть осторожным на дорогах.

Очередной циклон Uta с северо-запада Европы принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег. Лишь крайний восток Украины ограничится просто плотной облачностью. Дожди – потому что температура воздуха в течение дня составит от 0 до +5 градусов. Разве что в восточных областях будет от 3 градусов мороза до нуля. А ночью на Востоке даже -7 – -3 градусов,

– отметила эксперт.

В Киеве 28 декабря также дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Прогноз погоды на пятницу, 28 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...-3

Сумы – -5...-7

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – +2...+4

Донецк – -2...-4

Луганск – -5...-7

Харьков – -5...-7

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на 28 декабря