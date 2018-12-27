Прогноз погоды на 28 декабря: ни снега, придется прыгать через лужи
В пятницу, 28 декабря, в Украине погоду вряд ли можно будет считать создающей праздничное предновогоднее настроение. Кое-где температура в течение дня поднимется до 5 градусов тепла, а о снеге можно будет только мечтать.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Нас поджидает дождь. Максимум – микс из дождя и снега. Поэтому надо быть осторожным на дорогах.
Очередной циклон Uta с северо-запада Европы принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег. Лишь крайний восток Украины ограничится просто плотной облачностью. Дожди – потому что температура воздуха в течение дня составит от 0 до +5 градусов. Разве что в восточных областях будет от 3 градусов мороза до нуля. А ночью на Востоке даже -7 – -3 градусов,
– отметила эксперт.
В Киеве 28 декабря также дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.
Прогноз погоды на пятницу, 28 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...-3
Сумы – -5...-7
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – +2...+4
Донецк – -2...-4
Луганск – -5...-7
Харьков – -5...-7
Киев – +2...+4
Прогноз погоды на 28 декабря