Прогноз погоди на 28 грудня: жодного снігу, доведеться стрибати через калюжі

У п'ятницю, 28 грудня, в Україні погоду навряд можна буде вважати такою, що створює святковий передноворічний настрій. Подекуди температура протягом дня підскочить до 5 градусів тепла, а про сніг можна буде тільки мріяти.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Погода суттєво погіршиться: застереження від ДСНС

На нас чатує дощ. Максимум – мікс з дощу і снігу. Тому треба бути обережним на дорогах.

Черговий циклон Uta з північного заходу Європи принесе у відрі свого атмосферного фронту дощі та мокрий сніг. Лише крайній схід України обмежиться просто щільною хмарністю. Дощі – бо температура повітря протягом дня становитиме від 0 до +5 градусів. Хіба що в східних областях буде від 3-х градусів морозу до нуля. А вночі на Сході навіть -7 – -3 градусів,

– зазначила експертка.

У Києві 28 грудня також дощ і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

Прогноз погоди на п'ятницю, 28 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +1…+3

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…-3

Суми – -5…-7

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -5...-7

Харків – -5...-7

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 28 грудня