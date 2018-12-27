Прогноз погоди на 28 грудня: жодного снігу, доведеться стрибати через калюжі
У п'ятницю, 28 грудня, в Україні погоду навряд можна буде вважати такою, що створює святковий передноворічний настрій. Подекуди температура протягом дня підскочить до 5 градусів тепла, а про сніг можна буде тільки мріяти.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Погода суттєво погіршиться: застереження від ДСНС
На нас чатує дощ. Максимум – мікс з дощу і снігу. Тому треба бути обережним на дорогах.
Черговий циклон Uta з північного заходу Європи принесе у відрі свого атмосферного фронту дощі та мокрий сніг. Лише крайній схід України обмежиться просто щільною хмарністю. Дощі – бо температура повітря протягом дня становитиме від 0 до +5 градусів. Хіба що в східних областях буде від 3-х градусів морозу до нуля. А вночі на Сході навіть -7 – -3 градусів,
– зазначила експертка.
У Києві 28 грудня також дощ і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься близько нуля.
Прогноз погоди на п'ятницю, 28 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +1…+3
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…-3
Суми – -5…-7
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -5...-7
Харків – -5...-7
Київ – +2…+4
Прогноз погоди на 28 грудня