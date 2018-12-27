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      Прогноз погоди на 28 грудня: жодного снігу, доведеться стрибати через калюжі

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      Погода 28 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 28 грудня / sehrg.at.ua

      У п'ятницю, 28 грудня, в Україні погоду навряд можна буде вважати такою, що створює святковий передноворічний настрій. Подекуди температура протягом дня підскочить до 5 градусів тепла, а про сніг можна буде тільки мріяти.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. 

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      На нас чатує дощ. Максимум – мікс з дощу і снігу. Тому треба бути обережним на дорогах. 

      Черговий циклон Uta з північного заходу Європи принесе у відрі свого атмосферного фронту дощі та мокрий сніг. Лише крайній схід України обмежиться просто щільною хмарністю. Дощі – бо температура повітря протягом дня становитиме від 0 до +5 градусів. Хіба що в східних областях буде від 3-х градусів морозу до нуля. А вночі на Сході навіть -7 – -3 градусів,
      – зазначила експертка. 

      У Києві 28 грудня також дощ і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 28 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -5…-7

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – -2...-4

      Луганськ – -5...-7

      Харків – -5...-7

      Київ – +2…+4


      Прогноз погоди на 28 грудня

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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