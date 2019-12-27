Прогноз погоды на 28 декабря: в Украину возвращаются морозы и снег

Погода в Украине в субботу, 28 декабря, будет зимней с минусовыми температурами. Во всех областях ожидаются сильные порывы ветра и гололедица. На Западе будет снежить, а вот жителям остальных регионов будет досаждать мокрый снег и дождь.

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке рассказала, что шквальный ветер на территории Украины будет бушевать из-за антициклонов.

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В западных областях выпадет снег, а столбики термометров опустятся до -3 градусов мороза. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха будет держаться на отметке около 0.

Из-за осадков ситуация на дорогах будет осложнена – возможна гололедица и плохая видимость из-за туманов.

На Востоке, в Днепре, Кропивницком, на Херсонщине, Запорожье и в оккупированном Крыму будет идти преимущественно дождь. Там будет немного теплее, чем в остальных регионах – +3+6 градусов тепла.

В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня составит 0 +2 градуса.

Прогноз погоды на субботу, 28 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0...-2

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...-3

Ровно – 0...-2

Житомир – +1...-1

Винница – +1...-1

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 28 декабря от Укргидрометцентра