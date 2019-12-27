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      Прогноз погоды на 28 декабря: в Украину возвращаются морозы и снег

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      Прогноз погоды на 28 декабря / wallpaper.mob.org.ua

      Погода в Украине в субботу, 28 декабря, будет зимней с минусовыми температурами. Во всех областях ожидаются сильные порывы ветра и гололедица. На Западе будет снежить, а вот жителям остальных регионов будет досаждать мокрый снег и дождь.

      Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке рассказала, что шквальный ветер на территории Украины будет бушевать из-за антициклонов.

      Интересно: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

      В западных областях выпадет снег, а столбики термометров опустятся до -3 градусов мороза. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха будет держаться на отметке около 0.

      Из-за осадков ситуация на дорогах будет осложнена – возможна гололедица и плохая видимость из-за туманов.

      На Востоке, в Днепре, Кропивницком, на Херсонщине, Запорожье и в оккупированном Крыму будет идти преимущественно дождь. Там будет немного теплее, чем в остальных регионах – +3+6 градусов тепла.

      В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня составит 0 +2 градуса.

       

      Прогноз погоды на субботу, 28 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – 0...-2

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – 0...-2

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -1...-3

      Хмельницкий – 0...-2

      Луцк – -1...-3

      Ровно – 0...-2

      Житомир – +1...-1

      Винница – +1...-1

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – 0...+2


      Прогноз погоды на 28 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
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