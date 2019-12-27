Прогноз погоды на 28 декабря: в Украину возвращаются морозы и снег
Погода в Украине в субботу, 28 декабря, будет зимней с минусовыми температурами. Во всех областях ожидаются сильные порывы ветра и гололедица. На Западе будет снежить, а вот жителям остальных регионов будет досаждать мокрый снег и дождь.
Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке рассказала, что шквальный ветер на территории Украины будет бушевать из-за антициклонов.
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В западных областях выпадет снег, а столбики термометров опустятся до -3 градусов мороза. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха будет держаться на отметке около 0.
Из-за осадков ситуация на дорогах будет осложнена – возможна гололедица и плохая видимость из-за туманов.
На Востоке, в Днепре, Кропивницком, на Херсонщине, Запорожье и в оккупированном Крыму будет идти преимущественно дождь. Там будет немного теплее, чем в остальных регионах – +3+6 градусов тепла.
В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня составит 0 +2 градуса.
Прогноз погоды на субботу, 28 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0...-2
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -1...-3
Ровно – 0...-2
Житомир – +1...-1
Винница – +1...-1
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 28 декабря от Укргидрометцентра