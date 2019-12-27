Прогноз погоди на 28 грудня: в Україну повертаються морози і сніг

Погода в Україні у суботу, 28 грудня, буде зимовою з мінусовими температурами. У всіх областях очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця. На Заході буде сніжити, а от жителям решти регіонів докучатиме мокрий сніг і дощ.

Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці розповіла, що шквальний вітер на території України вируватиме через антициклони.

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У західних областях випаде сніг, а стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів морозу. У більшості північних, центральних і південних областей очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря триматиметься на позначці близько 0.

Через опади ситуація на дорогах буде ускладнена – можлива ожеделиця та погана видимість через тумани.

На Сході, у Дніпрі, Кропивницькому, на Херсонщині, Запоріжжі та в окупованому Криму випадатиме переважно дощ. Там буде трішки тепліше, аніж у решті регіонів – +3+6 градусів тепла.

У Києві в суботу очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря протягом дня сягатиме 0+2 градуси.

Прогноз погоди на суботу, 28 грудня, у містах України:

Ужгород – 0…-2

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – -1…-3

Рівне – 0…-2

Житомир – +1…-1

Вінниця – +1…-1

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 28 грудня від Укргідрометцентру