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      Прогноз погоди на 28 грудня: в Україну повертаються морози і сніг

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      Прогноз погоди на 28 грудня / wallpaper.mob.org.ua

      Погода в Україні у суботу, 28 грудня, буде зимовою з мінусовими температурами. У всіх областях очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця. На Заході буде сніжити, а от жителям решти регіонів докучатиме мокрий сніг і дощ.

      Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці розповіла, що шквальний вітер на території України вируватиме через антициклони.

      Цікаво: Коли в Україні випаде сніг: прогноз

      У західних областях випаде сніг, а стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів морозу. У більшості північних, центральних і південних областей очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря триматиметься на позначці близько 0.

      Через опади ситуація на дорогах буде ускладнена – можлива ожеделиця та погана видимість через тумани. 

      На Сході, у Дніпрі, Кропивницькому, на Херсонщині, Запоріжжі та в окупованому Криму випадатиме переважно дощ. Там буде трішки тепліше, аніж у решті регіонів – +3+6 градусів тепла.

      У Києві в суботу очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря протягом дня сягатиме 0+2 градуси.

       

      Прогноз погоди на суботу, 28 грудня, у містах України:

      Ужгород – 0…-2

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – 0…-2

      Житомир – +1…-1

      Вінниця – +1…-1

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – 0…+2


      Прогноз погоди на 28 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні
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