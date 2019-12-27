Прогноз погоди на 28 грудня: в Україну повертаються морози і сніг
Погода в Україні у суботу, 28 грудня, буде зимовою з мінусовими температурами. У всіх областях очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця. На Заході буде сніжити, а от жителям решти регіонів докучатиме мокрий сніг і дощ.
Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці розповіла, що шквальний вітер на території України вируватиме через антициклони.
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У західних областях випаде сніг, а стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів морозу. У більшості північних, центральних і південних областей очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря триматиметься на позначці близько 0.
Через опади ситуація на дорогах буде ускладнена – можлива ожеделиця та погана видимість через тумани.
На Сході, у Дніпрі, Кропивницькому, на Херсонщині, Запоріжжі та в окупованому Криму випадатиме переважно дощ. Там буде трішки тепліше, аніж у решті регіонів – +3+6 градусів тепла.
У Києві в суботу очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря протягом дня сягатиме 0+2 градуси.
Прогноз погоди на суботу, 28 грудня, у містах України:
Ужгород – 0…-2
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – -1…-3
Рівне – 0…-2
Житомир – +1…-1
Вінниця – +1…-1
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 28 грудня від Укргідрометцентру