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      Прогноз погоды на 28 февраля: последний день зимы будет по-зимнему коварным

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      Погода 28 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 28 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 28 февраля, еще будет февральской, однако с весной в воздухе. Зима на прощание решила попакостить украинцам ветром и осадками.

      Готовиться нужно и к снегу, и к дождю, и к сильному ветру, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Мокрый снег еще немного понадоедает жителям восточных и северных областей. Время от времени его заменит дождь – в зависимости от температуры воздуха.

      На остальной территории будет сухо пасмурно или облачно. Западный ветер ожидается порывистым, местами сильным, со штормовыми порывами,
      – отмечает Диденко.

      Теплее всего будет на Западе, там воздух прогреется до +7+12 градусов. Холоднее всего – на Востоке, а также на Сумщине и в Запорожье. Там столбик термометра будет колебаться на уровне 0+3 градуса.

      "В большинстве областей ожидается +3+8 градусов", – отмечает синоптик.

      В четверг, 28 февраля, в Киеве будет сухо и облачно. Днем воздух прогреется до +5+7 градусов. Дождя с мокрым снегом стоит ожидать к вечеру.

      Прогноз погоды на четверг, 28 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +8...+10

      Винница – +10...+12

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +3...+5

      Симферополь –+2...+4

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +3...+5

      Сумы- + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – +1...+3

      Киев – +7...+9

      Прогноз погоды на четверг, 28 февраля, в городах Украины

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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