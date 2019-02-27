Прогноз погоды на 28 февраля: последний день зимы будет по-зимнему коварным
Погода в Украине в четверг, 28 февраля, еще будет февральской, однако с весной в воздухе. Зима на прощание решила попакостить украинцам ветром и осадками.
Готовиться нужно и к снегу, и к дождю, и к сильному ветру, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Мокрый снег еще немного понадоедает жителям восточных и северных областей. Время от времени его заменит дождь – в зависимости от температуры воздуха.
На остальной территории будет сухо пасмурно или облачно. Западный ветер ожидается порывистым, местами сильным, со штормовыми порывами,
– отмечает Диденко.
Теплее всего будет на Западе, там воздух прогреется до +7+12 градусов. Холоднее всего – на Востоке, а также на Сумщине и в Запорожье. Там столбик термометра будет колебаться на уровне 0+3 градуса.
"В большинстве областей ожидается +3+8 градусов", – отмечает синоптик.
В четверг, 28 февраля, в Киеве будет сухо и облачно. Днем воздух прогреется до +5+7 градусов. Дождя с мокрым снегом стоит ожидать к вечеру.
Прогноз погоды на четверг, 28 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +7...+9
Житомир – +8...+10
Винница – +10...+12
Одесса – +9...+11
Николаев – +8...+10
Херсон – +3...+5
Симферополь –+2...+4
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +3...+5
Сумы- + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – +1...+3
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на четверг, 28 февраля, в городах Украины