Прогноз погоды на 28 февраля: последний день зимы будет по-зимнему коварным

Погода в Украине в четверг, 28 февраля, еще будет февральской, однако с весной в воздухе. Зима на прощание решила попакостить украинцам ветром и осадками.

Готовиться нужно и к снегу, и к дождю, и к сильному ветру, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Мокрый снег еще немного понадоедает жителям восточных и северных областей. Время от времени его заменит дождь – в зависимости от температуры воздуха.

На остальной территории будет сухо пасмурно или облачно. Западный ветер ожидается порывистым, местами сильным, со штормовыми порывами,

– отмечает Диденко.

Теплее всего будет на Западе, там воздух прогреется до +7+12 градусов. Холоднее всего – на Востоке, а также на Сумщине и в Запорожье. Там столбик термометра будет колебаться на уровне 0+3 градуса.

"В большинстве областей ожидается +3+8 градусов", – отмечает синоптик.

В четверг, 28 февраля, в Киеве будет сухо и облачно. Днем воздух прогреется до +5+7 градусов. Дождя с мокрым снегом стоит ожидать к вечеру.

Прогноз погоды на четверг, 28 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +9...+11

Николаев – +8...+10

Херсон – +3...+5

Симферополь –+2...+4

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +3...+5

Сумы- + 1... + 3

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – +1...+3

Киев – +7...+9

Прогноз погоды на четверг, 28 февраля, в городах Украины