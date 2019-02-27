Прогноз погоди на 28 лютого: останній день зими буде по-зимовому підступним
Погода в Україні у четвер, 28 лютого, ще буде лютневою, однак із весною у повітрі. Зима на прощання вирішила подошкуляти українцям вітром та опадами.
Готуватися слід і до снігу, і до дощу, і до сильного вітру, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Мокрий сніг ще трохи позаважає жителям східних та північних областей. Час від часу його змінюватиме дощ – залежно від температури повітря.
На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно.Західний вітер очікується рвучким, подекуди сильним, із штормовими поривами,
– зазначає Діденко.
Найтепліше буде на Заході, там повітря прогріється до +7+12 градусів. Найхолодніше – на Сході, а також на Сумщині та Запоріжжі. Там стовпчик термометра коливатиметься на рівні 0+3 градуси.
"У більшості областей очікується +3+8 градусів", – зазначає синоптик.
У четвер, 28 лютого, у Києві буде сухо і хмарно. Вдень повітря прогріється до +5+7 градусів. Дощу з мокрим снігом варто очікувати надвечір.
Прогноз погоди на четвер, 28 лютого, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +7…+9
Житомир – +8…+10
Вінниця – +10…+12
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +3…+5
Сімферополь –+2…+4
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +3…+5
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – +1…+3
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на четвер, 28 лютого, у містах України