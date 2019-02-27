Прогноз погоди на 28 лютого: останній день зими буде по-зимовому підступним

Погода в Україні у четвер, 28 лютого, ще буде лютневою, однак із весною у повітрі. Зима на прощання вирішила подошкуляти українцям вітром та опадами.

Готуватися слід і до снігу, і до дощу, і до сильного вітру, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів

Мокрий сніг ще трохи позаважає жителям східних та північних областей. Час від часу його змінюватиме дощ – залежно від температури повітря.

На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно.Західний вітер очікується рвучким, подекуди сильним, із штормовими поривами,

– зазначає Діденко.

Найтепліше буде на Заході, там повітря прогріється до +7+12 градусів. Найхолодніше – на Сході, а також на Сумщині та Запоріжжі. Там стовпчик термометра коливатиметься на рівні 0+3 градуси.

"У більшості областей очікується +3+8 градусів", – зазначає синоптик.

У четвер, 28 лютого, у Києві буде сухо і хмарно. Вдень повітря прогріється до +5+7 градусів. Дощу з мокрим снігом варто очікувати надвечір.

Прогноз погоди на четвер, 28 лютого, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +7…+9

Житомир – +8…+10

Вінниця – +10…+12

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +3…+5

Сімферополь –+2…+4

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +3…+5

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – +1…+3

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на четвер, 28 лютого, у містах України