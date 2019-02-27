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      Прогноз погоди на 28 лютого: останній день зими буде по-зимовому підступним

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      Погода 28 лютого 2019 Україна - прогноз погоди синоптиків
      Прогноз погоди на 28 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 28 лютого, ще буде лютневою, однак із весною у повітрі. Зима на прощання вирішила подошкуляти українцям вітром та опадами.

      Готуватися слід і до снігу, і до дощу, і до сильного вітру, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Мокрий сніг ще трохи позаважає жителям східних та північних областей. Час від часу його змінюватиме дощ – залежно від температури повітря.

      На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно.Західний вітер очікується рвучким, подекуди сильним, із штормовими поривами,
      – зазначає Діденко.

      Найтепліше буде на Заході, там повітря прогріється до +7+12 градусів. Найхолодніше – на Сході, а також на Сумщині та Запоріжжі. Там стовпчик термометра коливатиметься на рівні 0+3 градуси.

      "У більшості областей очікується +3+8 градусів", – зазначає синоптик.

      У четвер, 28 лютого, у Києві буде сухо і хмарно. Вдень повітря прогріється до +5+7 градусів. Дощу з мокрим снігом варто очікувати надвечір.

      Прогноз погоди на четвер, 28 лютого, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь –+2…+4

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – +1…+3

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди на четвер, 28 лютого, у містах України

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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