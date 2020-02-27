Прогноз погоды на 28 февраля: вернется тепло, в некоторых областях – возможны дожди со снегом

Погода в Украине в пятницу, 28 февраля, будет в основном солнечной. Правда, на западе и востоке возможны дожди, а кое – где даже со снегом. Температура воздуха в среднем составит +5 – +7 градусов.

Как пояснила в фейсбуйке синоптик Наталья Диденко, причина осадков – циклон, который расположится над Левобережной Украиной. Поэтому дожди и мокрый снег можно будет ожидать в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

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Впоследствии циклон покинет украинскую территорию, и осадки отойдут на северо-восток. Правда, только незначительная влага удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Также синоптик прогнозирует здесь сильный ветер. Кроме того, на западе выпадет мокрый снег, в Карпатах осадки могут быть сильными.

На остальной территории будет преобладать сухая погода и будет солнечно. Итак, день без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, а юг освободится от влажных облаков.

Прогноз погоды на пятницу, 28 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +3... +5

Житомир – +3... +5

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4... +6

Чернигов – +4... +6

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +4...+6

Температура воздуха в Украине в течение дня 28-го февраля будет колебаться в пределах 3 – 8 градусов тепла. В западных областях будет холоднее. Здесь термометры покажут 0 – 4 градуса тепла.

Относительно Киева, то столица 28 февраля попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков. Здесь можно будет ожидать сухую и даже солнечную погоду. Ветер будет умеренным, дуть в западном направлении. Температура днем поднимется до +5 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, теплее 28 февраля будет на юге, а именно на Николаевщине, Херсонщине и в Крыму. Здесь температура поднимется до 7 – 9 градусов тепла. Меньше всего воздух прогреется на Львовщине – лишь до 2 – 4 градусов тепла. Ветер в основном будет дуть в северо-западном направлении. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра 28 февраля