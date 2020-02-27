Прогноз погоди на 28 лютого: повернеться тепло, на деяких територіях – можливі дощі зі снігом

Погода в Україні в п’ятницю, 28 лютого, буде здебільшого сонячною. Щоправда, на заході та сході є можливими дощі, а подекуди – навіть зі снігом. Температура повітря в середньому становитиме - +5 – +7 градусів.

Як пояснила у фейсбуйці синоптик Наталка Діденко, причина опадів – циклон, який розташується над Лівобережною Україною. Тому дощі та мокрий сніг можна буде очікувати в центральних областях (окрім Вінниччини), у південній частині та на Сході. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.

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Згодом циклон залишить українську територію, і опади відійдуть на північний схід. Щоправда, лише незначна волога втримається у східних областях та торкнеться Сумщини. Також синоптик прогнозує тут сильний вітер. Крім того, на заході випаде мокрий сніг, натомість у Карпатах опади можуть бути сильнішими.

На решті території переважитиме суха погода та буде сонячно. Отже, день без опадів буде на півночі та у більшості центральних областей, а південь звільниться від вологих хмар.

Прогноз погоди на п'ятницю, 28 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3… +5

Житомир – +3… +5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4… +6

Чернігів – +4… +6

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +4…+6

Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого коливатиметься в межах 3 – 8 градусів тепла. У західних областях буде холодніше. Тут термометри показуватимуть 0 – 4 градуси тепла.

Щодо Києва, то столиця 28 лютого потрапить у зону, вільну від східних і західних опадів. Тут можна буде очікувати суху та навіть сонячну погоду. Вітер буде помірним, дутиме у західному напрямку. Температура вдень підніметься до +5 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 28 лютого буде на півдні, а саме на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму. Тут температура підніметься до 7 – 9 градусів тепла. Найменше повітря програється на Львівщині – лише до 2 – 4 градусів тепла. Вітер здебільшого дутиме у північно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.



Прогноз погоди від Укргідрометцентру 25 лютого