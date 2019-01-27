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      Прогноз погоды на 28 января: морозы отступают и будет солнечно

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      Погода 28 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 28 января: солнечно, но прохладно одновременно / shutterstock.com

      Погода в Украине в понедельник, 28 января, будет прохладной. В основном морозы начнут ослабевать, правда на севере и на востоке еще будет оставаться около -10 градусов.

      Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, серьезные осадки не ожидаются.

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      Что касается Киева, то днем здесь прогнозируют от 3 до 4 градусов мороза. Кроме того, в столице будет сухо и скользко.

      Прогноз погоды на понедельник, 28 января, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – 0...+2

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -4...-6

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -6...-8

      Сумы – -7...-9

      Полтава – -5...-7

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – -3...-5

      Луганск – -4...-6

      Харьков – -5...-7

      Киев – -3...-5

      По информации Украинского гидрометцентра, 28 января в Украине осадки не ожидаются.

      На западе в среднем температура составит 0 – -1 градус, на юге – 0 – +2 градуса, в центре и Киеве – -3 – -5 градусов, на севере – -5 – -7 градусов, на востоке – -3 – -5 градусов и в Крыму – 3 – 5 градусов тепла.

      Самая теплая температура в понедельник ожидается на Закарпатье и в Крыму – +3 – +5 градусов, а холоднее всего будет в Сумской области – -7 – -9 градусов.


      Добавим, что ветер будет дуть в юго-восточном направлении, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      Погода, мороз, 28 січня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды на 28 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Суровые морозы Погода
      Источник: 24 Канал
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