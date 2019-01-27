Прогноз погоды на 28 января: морозы отступают и будет солнечно
Погода в Украине в понедельник, 28 января, будет прохладной. В основном морозы начнут ослабевать, правда на севере и на востоке еще будет оставаться около -10 градусов.
Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, серьезные осадки не ожидаются.
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Что касается Киева, то днем здесь прогнозируют от 3 до 4 градусов мороза. Кроме того, в столице будет сухо и скользко.
Прогноз погоды на понедельник, 28 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -6...-8
Сумы – -7...-9
Полтава – -5...-7
Днепр – -3...-5
Запорожье – -1...+1
Донецк – -3...-5
Луганск – -4...-6
Харьков – -5...-7
Киев – -3...-5
По информации Украинского гидрометцентра, 28 января в Украине осадки не ожидаются.
На западе в среднем температура составит 0 – -1 градус, на юге – 0 – +2 градуса, в центре и Киеве – -3 – -5 градусов, на севере – -5 – -7 градусов, на востоке – -3 – -5 градусов и в Крыму – 3 – 5 градусов тепла.
Самая теплая температура в понедельник ожидается на Закарпатье и в Крыму – +3 – +5 градусов, а холоднее всего будет в Сумской области – -7 – -9 градусов.
Добавим, что ветер будет дуть в юго-восточном направлении, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на 28 января от Укргидрометцентра