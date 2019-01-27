Прогноз погоды на 28 января: морозы отступают и будет солнечно

Погода в Украине в понедельник, 28 января, будет прохладной. В основном морозы начнут ослабевать, правда на севере и на востоке еще будет оставаться около -10 градусов.

Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, серьезные осадки не ожидаются.

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Что касается Киева, то днем здесь прогнозируют от 3 до 4 градусов мороза. Кроме того, в столице будет сухо и скользко.

Прогноз погоды на понедельник, 28 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -6...-8

Сумы – -7...-9

Полтава – -5...-7

Днепр – -3...-5

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-5

Луганск – -4...-6

Харьков – -5...-7

Киев – -3...-5

По информации Украинского гидрометцентра, 28 января в Украине осадки не ожидаются.

На западе в среднем температура составит 0 – -1 градус, на юге – 0 – +2 градуса, в центре и Киеве – -3 – -5 градусов, на севере – -5 – -7 градусов, на востоке – -3 – -5 градусов и в Крыму – 3 – 5 градусов тепла.

Самая теплая температура в понедельник ожидается на Закарпатье и в Крыму – +3 – +5 градусов, а холоднее всего будет в Сумской области – -7 – -9 градусов.



Добавим, что ветер будет дуть в юго-восточном направлении, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.



Прогноз погоды на 28 января от Укргидрометцентра