Прогноз погоди на 28 січня: морози відступають і буде сонячно
Погода в Україні в понеділок, 28 січня, буде прохолодною. Здебільшого морози вже почнуть слабшати, щоправда на півночі та на сходи ще залишатиметься близько -10 градусів.
Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, серйозні опади не очікуються.
Читайте також: Одеса перетворилась на суцільну ковзанку, лід спричинив масові ДТП і затримку авіарейсів: фото
Щодо Києва, то вдень тут прогнозують від 3 до 4 градусів морозу. Крім того, у столиці буде сухо та слизько.
Прогноз погоди на понеділок, 28 січня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – 0…+2
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -6…-8
Суми – -7…-9
Полтава – -5…-7
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -4…-6
Харків – -5…-7
Київ – -3…-5
За інформацією Українського гідрометцентру, також 28 січня в Україні опади не очікуються.
На заході у середньому температура становитиме 0 – -1 градус, на півдні – 0 – +2 градуси, у центрі та Києві - -3 – -5 градусів, на півночі - -5 – -7 градусів, на сході – -3 – -5 градусів і у Криму – 3 – 5 градусів тепла.
Найтепліша температура у понеділок очікується на Закарпатті та у Криму – +3 – +5 градусів, а найхолодніше буде на Сумщині – -7 – -9 градусів.
Додамо, що вітер дутиме у південно-східному напрямку, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 28 січня від Укргідрометцентру