Прогноз погоди на 28 січня: морози відступають і буде сонячно

Погода в Україні в понеділок, 28 січня, буде прохолодною. Здебільшого морози вже почнуть слабшати, щоправда на півночі та на сходи ще залишатиметься близько -10 градусів.

Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, серйозні опади не очікуються.

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Щодо Києва, то вдень тут прогнозують від 3 до 4 градусів морозу. Крім того, у столиці буде сухо та слизько.

Прогноз погоди на понеділок, 28 січня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -6…-8

Суми – -7…-9

Полтава – -5…-7

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -4…-6

Харків – -5…-7

Київ – -3…-5

За інформацією Українського гідрометцентру, також 28 січня в Україні опади не очікуються.

На заході у середньому температура становитиме 0 – -1 градус, на півдні – 0 – +2 градуси, у центрі та Києві - -3 – -5 градусів, на півночі - -5 – -7 градусів, на сході – -3 – -5 градусів і у Криму – 3 – 5 градусів тепла.

Найтепліша температура у понеділок очікується на Закарпатті та у Криму – +3 – +5 градусів, а найхолодніше буде на Сумщині – -7 – -9 градусів.

Додамо, що вітер дутиме у південно-східному напрямку, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 28 січня від Укргідрометцентру