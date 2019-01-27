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      Прогноз погоди на 28 січня: морози відступають і буде сонячно

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      Погода 28 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 28 січня: сонячно, але водночас прохолодно / shutterstock.com

      Погода в Україні в понеділок, 28 січня, буде прохолодною. Здебільшого морози вже почнуть слабшати, щоправда на півночі та на сходи ще залишатиметься близько -10 градусів.

      Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, серйозні опади не очікуються.

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      Щодо Києва, то вдень тут прогнозують від 3 до 4 градусів морозу. Крім того, у столиці буде сухо та слизько.

      Прогноз погоди на понеділок, 28 січня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -4…-6

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -6…-8

      Суми – -7…-9

      Полтава – -5…-7

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -1…+1 

      Донецьк – -3…-5

      Луганськ – -4…-6

      Харків – -5…-7

      Київ – -3…-5

      За інформацією Українського гідрометцентру, також 28 січня в Україні опади не очікуються.

      На заході у середньому температура становитиме 0 – -1 градус, на півдні – 0 – +2 градуси, у центрі та Києві - -3 – -5 градусів, на півночі - -5 – -7 градусів, на сході – -3 – -5 градусів і у Криму – 3 – 5 градусів тепла.

      Найтепліша температура у понеділок очікується на Закарпатті та у Криму – +3 – +5 градусів, а найхолодніше буде на Сумщині – -7 – -9 градусів.

      Додамо, що вітер дутиме у південно-східному напрямку, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      Погода, мороз, 28 січня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди на 28 січня від Укргідрометцентру 

      Теги: Новини України Люті морози Погода
      Джерело: 24 канал
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