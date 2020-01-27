Прогноз погоды на 28 января: в Украине пройдут дожди
Погода в Украине во вторник, 28 января, будет теплой, но дождевой. Пройдет дождь на Западе, Юге и в части Востока Украины. На Севере и в Центре будет сухо.
Дневная температура воздуха 28 января в Украине составит в среднем +3+7 градусов. Теплее будет на юге – +7+10 градусов, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве во вторник будет теплой и без осадков. Температура воздуха днем составит +4+6 градусов, а если солнце отгонит тучи – будет еще теплее.
А уже 29 активный циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины – дождь, мокрый снег и сильный ветер.
Прогноз погоды на вторник, 28 января, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +4...+6