Прогноз погоды на 28 января: в Украине пройдут дожди

Погода в Украине во вторник, 28 января, будет теплой, но дождевой. Пройдет дождь на Западе, Юге и в части Востока Украины. На Севере и в Центре будет сухо.

Дневная температура воздуха 28 января в Украине составит в среднем +3+7 градусов. Теплее будет на юге – +7+10 градусов, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве во вторник будет теплой и без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +4+6 градусов, а если солнце отгонит тучи – будет еще теплее.

А уже 29 активный циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины – дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Прогноз погоды на вторник, 28 января, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 28 января от Укргидрометцентра