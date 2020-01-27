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      Прогноз погоды на 28 января: в Украине пройдут дожди

      99 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 28 января / politeka.net/

      Погода в Украине во вторник, 28 января, будет теплой, но дождевой. Пройдет дождь на Западе, Юге и в части Востока Украины. На Севере и в Центре будет сухо.

      Дневная температура воздуха 28 января в Украине составит в среднем +3+7 градусов. Теплее будет на юге – +7+10 градусов, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Смотрите также: В результате теплой зимы в Украине зафиксировали редкое природное явление

      Погода в Киеве во вторник будет теплой и без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +4+6 градусов, а если солнце отгонит тучи – будет еще теплее.

      А уже 29 активный циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины – дождь, мокрый снег и сильный ветер.

      Прогноз погоды на вторник, 28 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +4...+6

      Винница – +3...+5

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +4...+6

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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