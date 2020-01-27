Прогноз погоди на 28 січня: в Україні дощитиме
Погода в Україні у вівторок, 28 січня, буде теплою, але дощовою. Дощитиме на Заході, Півдні та в частині Сходу України. На Півночі та в Центрі буде сухо.
Денна температура повітря 28 січня в Україні становитиме в середньому +3+7 градусів. Тепліше буде на Півдні – +7+10 градусів, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Дивіться також: Внаслідок теплої зими в Україні зафіксували рідкісне природне явище
Погода у Києві у вівторок буде теплою та без опадів. Температура повітря вдень становитиме +4+6 градусів, а якщо сонце віджене хмари – буде ще тепліше.
А вже 29 активний циклон зумовить негоду в більшості областей України – дощ, мокрий сніг та сильний вітер.
Прогноз погоди на вівторок, 28 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +3…+5
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6