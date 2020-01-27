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      Прогноз погоди на 28 січня: в Україні дощитиме

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      Прогноз погоди на 28 січня / politeka.net/

      Погода в Україні у вівторок, 28 січня, буде теплою, але дощовою. Дощитиме на Заході, Півдні та в частині Сходу України. На Півночі та в Центрі буде сухо.

      Денна температура повітря 28 січня в Україні становитиме в середньому +3+7 градусів. Тепліше буде на Півдні – +7+10 градусів, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Погода у Києві у вівторок буде теплою та без опадів. Температура повітря вдень становитиме +4+6 градусів, а якщо сонце віджене хмари – буде ще тепліше.

      А вже 29 активний циклон зумовить негоду в більшості областей України – дощ, мокрий сніг та сильний вітер.

      Прогноз погоди на вівторок, 28 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +4…+6

      Прогноз погоди Україна 28.01.2020 прогноз на вівторок
      Прогноз погоди на 28 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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