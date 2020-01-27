Прогноз погоди на 28 січня: в Україні дощитиме

Погода в Україні у вівторок, 28 січня, буде теплою, але дощовою. Дощитиме на Заході, Півдні та в частині Сходу України. На Півночі та в Центрі буде сухо.

Денна температура повітря 28 січня в Україні становитиме в середньому +3+7 градусів. Тепліше буде на Півдні – +7+10 градусів, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода у Києві у вівторок буде теплою та без опадів. Температура повітря вдень становитиме +4+6 градусів, а якщо сонце віджене хмари – буде ще тепліше.

А вже 29 активний циклон зумовить негоду в більшості областей України – дощ, мокрий сніг та сильний вітер.

Прогноз погоди на вівторок, 28 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +3…+5

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на 28 січня від Укргідрометцентру