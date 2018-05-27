Прогноз погоды на 28 мая: температура существенно поднимется

С понедельника, 28 мая, в Украине температура воздуха начнет подниматься вверх. Дождей не предвидится.

Об этом сообщает Украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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С понедельника в Украине температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно + 23 + 29 градусов. Дождей существенных не видно. На Западе разве что пройдут периодически и местами,

– пишет синоптик.

По данным Укргидрометцентра жарче всего будет в южной и центральной частях Украины. Температура воздуха там будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 28 мая, в городах Украины:

Ужгород – + 26 ... + 28

Львов – + 23 ... + 25

Ивано-Франковск – + 23 ... + 25

Тернополь – + 23 ... + 25

Черновцы – + 23 ... + 25

Хмельницкий – + 23 ... + 25

Луцк – + 23 ... + 25

Ровно – + 23 ... + 25

Житомир – + 25 ... + 27

Винница – + 24 ... + 26

Одесса – + 26 ... + 28

Николаев – + 25 ... + 27

Херсон – + 25 ... + 27

Симферополь – + 25 ... + 27

Кропивницкий – + 25 ... + 27

Черкассы – + 25 ... + 27

Чернигов – + 25 ... + 27

Суммы – + 25 ... + 27

Полтава – + 25 ... + 27

Днепр – + 25 ... + 27

Запорожье – + 25 ... + 27

Донецк – + 25 ... + 27

Луганск – + 23 ... + 25

Харьков – + 24 ... + 26

Киев – + 25 ... + 27



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на понедельник, 28 Мая