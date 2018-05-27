Прогноз погоды на 28 мая: температура существенно поднимется
С понедельника, 28 мая, в Украине температура воздуха начнет подниматься вверх. Дождей не предвидится.
Об этом сообщает Украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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С понедельника в Украине температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно + 23 + 29 градусов. Дождей существенных не видно. На Западе разве что пройдут периодически и местами,
– пишет синоптик.
По данным Укргидрометцентра жарче всего будет в южной и центральной частях Украины. Температура воздуха там будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла.
Прогноз погоды на понедельник, 28 мая, в городах Украины:
Ужгород – + 26 ... + 28
Львов – + 23 ... + 25
Ивано-Франковск – + 23 ... + 25
Тернополь – + 23 ... + 25
Черновцы – + 23 ... + 25
Хмельницкий – + 23 ... + 25
Луцк – + 23 ... + 25
Ровно – + 23 ... + 25
Житомир – + 25 ... + 27
Винница – + 24 ... + 26
Одесса – + 26 ... + 28
Николаев – + 25 ... + 27
Херсон – + 25 ... + 27
Симферополь – + 25 ... + 27
Кропивницкий – + 25 ... + 27
Черкассы – + 25 ... + 27
Чернигов – + 25 ... + 27
Суммы – + 25 ... + 27
Полтава – + 25 ... + 27
Днепр – + 25 ... + 27
Запорожье – + 25 ... + 27
Донецк – + 25 ... + 27
Луганск – + 23 ... + 25
Харьков – + 24 ... + 26
Киев – + 25 ... + 27
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на понедельник, 28 Мая