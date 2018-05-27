Прогноз погоди на 28 травня: температура суттєво підніметься
З понеділка, 28 травня, в Україні температура повітря почне підніматися вгору. Дощів не передбачається.
Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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З понеділка в Україні температура почне підніматися вгору, найближчими днями поступово +23+29 градусів. Дощів суттєвих не видно. На Заході хіба пройдуть періодично та місцями,
– пише синоптик.
За даними Укргідрометцентру найспекотніше буде в південній та центральній частинах України. Температура повітря там коливатиметься від +25 до +27 градусів тепла.
Прогноз погоди на понеділок, 28 травня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +23…+25
Харків – +24…+26
Київ – +25…+27
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на понеділок, 28 травня