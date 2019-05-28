Прогноз погоды на 28 мая: в Украине станет действительно жарко
Погода в Украине в понедельник, 28 мая, будет жаркой и солнечной в почти всех областях. Только жителям западных регионов стоит готовиться к маленьким погодным сюрпризам.
Однако южный ветер будет порывистым и достаточно сильным, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В целом по Украине следует ожидать от +25 даже до +30 градусов.
В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем предполагается +23+27 градусов,
– пишет она.
В Киеве во вторник, 28 мая, будет сухо солнечно и жарко. Днем столбики термометра будут показывать +26+29 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 28 мая, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +24...+26
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы - + 25 ... + 27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на вторник, 28 мая, в городах Украины // Укргидрометцентр