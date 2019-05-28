Прогноз погоды на 28 мая: в Украине станет действительно жарко

Погода в Украине в понедельник, 28 мая, будет жаркой и солнечной в почти всех областях. Только жителям западных регионов стоит готовиться к маленьким погодным сюрпризам.

Однако южный ветер будет порывистым и достаточно сильным, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В целом по Украине следует ожидать от +25 даже до +30 градусов.

В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем предполагается +23+27 градусов,

– пишет она.

В Киеве во вторник, 28 мая, будет сухо солнечно и жарко. Днем столбики термометра будут показывать +26+29 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 28 мая, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы - + 25 ... + 27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на вторник, 28 мая, в городах Украины // Укргидрометцентр