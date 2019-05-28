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      Прогноз погоды на 28 мая: в Украине станет действительно жарко

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      Погода 28 мая 2019 Украина - синоптик обещает жаркую погоду
      Прогноз погоды в Украине на 28 мая / unsplash

      Погода в Украине в понедельник, 28 мая, будет жаркой и солнечной в почти всех областях. Только жителям западных регионов стоит готовиться к маленьким погодным сюрпризам.

      Однако южный ветер будет порывистым и достаточно сильным, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      В целом по Украине следует ожидать от +25 даже до +30 градусов.

      В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем предполагается +23+27 градусов,
      – пишет она.

      В Киеве во вторник, 28 мая, будет сухо солнечно и жарко. Днем столбики термометра будут показывать +26+29 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 28 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +26...+28

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +26...+28

      Винница – +25...+27

      Одесса – +24...+26

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +26...+28

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – +26...+28

      Чернигов – +25...+27

      Сумы - + 25 ... + 27

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +26...+28

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +24...+26

      Харьков – +26...+28

      Киев – +26...+28


      Прогноз погоды на вторник, 28 мая, в городах Украины // Укргидрометцентр

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Источник: 24 канал
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