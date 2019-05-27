Прогноз погоди на 28 травня: в Україні стане справді спекотно
Погода в Україні в понеділок, 28 травня, буде спекотною та сонячною у майже всіх областях. Лише жителям західних регіонів варто готуватись до маленьких погодних сюрпризів.
Однак південний вітер буде поривчатим і досить сильним, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Загалом по Україні слід очікувати від +25 навіть до +30 градусів.
У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів,
– пише вона.
В Києві у вівторок, 28 травня, буде сухо сонячно та спекотно. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +26+29 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 28 травня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +24…+26
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на вівторок, 28 травня, у містах України // Укргідрометцентр