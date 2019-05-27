Прогноз погоди на 28 травня: в Україні стане справді спекотно

Погода в Україні в понеділок, 28 травня, буде спекотною та сонячною у майже всіх областях. Лише жителям західних регіонів варто готуватись до маленьких погодних сюрпризів.

Однак південний вітер буде поривчатим і досить сильним, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Загалом по Україні слід очікувати від +25 навіть до +30 градусів.

У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів,

– пише вона.

В Києві у вівторок, 28 травня, буде сухо сонячно та спекотно. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +26+29 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 28 травня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +24…+26

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на вівторок, 28 травня, у містах України // Укргідрометцентр