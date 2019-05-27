16:37
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Прогноз погоди на 28 травня: в Україні стане справді спекотно

      130 Читать новость на русском
      Погода 28 травня 2019 Україна - синоптик обіцяє спекотну погоду
      Прогноз погоди в Україні на 28 травня / unsplash

      Погода в Україні в понеділок, 28 травня, буде спекотною та сонячною у майже всіх областях. Лише жителям західних регіонів варто готуватись до маленьких погодних сюрпризів.

      Однак південний вітер буде поривчатим і досить сильним, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

      Загалом по Україні слід очікувати від +25 навіть до +30 градусів.

      У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів,
      – пише вона.

      В Києві у вівторок, 28 травня, буде сухо сонячно та спекотно. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +26+29 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 28 травня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28


      Прогноз погоди на вівторок, 28 травня, у містах України // Укргідрометцентр

       

       

       

      blog_ava
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні
      10510
      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сьогодні , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 287
      Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      сьогодні , 15:50 Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      Світлана Попова 4938
      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      сьогодні , 15:15 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      Яніна Ткачук 10801
      Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласти і що з ними робити
      сьогодні , 15:01 Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласти і що з ними робити
      Яніна Ткачук 439
      Боротьба за губернатора Харківщини: Аваков і Кернес не готові випускати область зі своїх рук
      сьогодні , 14:44 Боротьба за губернатора Харківщини: Аваков і Кернес не готові випускати область зі своїх рук
      807
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук