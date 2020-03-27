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      Прогноз погоды на 28 марта: весеннее тепло окутает всю Украину

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      Какой будет погода в Украине в субботу, 28 марта / Фото из открытых источников

      Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет в основном теплой и сухой. В течение дня можно будет наблюдать температуру +11...+17 градусов. Правда, в районе Карпат есть вероятность небольших дождей.

      Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, 28 марта Украина окутает теплая воздушная масса. Поэтому будет много солнца, а серьезные осадки маловероятны.

      Кстати, несколько дней назад Киев и ряд областей Украины засыпало снегом

      В Киеве синоптики прогнозируют, что в субботу погода в столице будет в основном сухой. Хотя и станет больше облаков, но осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13...+16 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, 28 марта холоднее всего будет в некоторых западных областях. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Волыни столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

      Правда, на Закарпатье температура составит +15...+17 градусов. Такой же погода будка на Николаевщине – вместе с Закарпатьем это теплые регионы Украины. В остальных областях воздух прогреется до +13...+16 градусов.

      Ветер будет дуть перевешено в восточном направлении. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

      Прогноз погоды на субботу, 28 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +15…+17

      Львов – +13…+15

      Ивано-Франковск – +12…+14

      Тернополь – +13…+15

      Черновцы – +12…+14

      Хмельницкий – +13…+15

      Луцк – +12…+14

      Ровно – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Винница – +13…+15

      Одесса – +13…+15

      Николаев – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Симферополь – +13…+15

      Кропивницкий – +14…+16

      Черкассы – +14…+16

      Чернигов – +14…+16

      Сумы – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14…+16

      Донецк – +14…+16

      Луганск – +14…+16

      Харьков – +14…+16

      Киев – +13…+15


      Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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