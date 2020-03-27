Прогноз погоды на 28 марта: весеннее тепло окутает всю Украину

Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет в основном теплой и сухой. В течение дня можно будет наблюдать температуру +11...+17 градусов. Правда, в районе Карпат есть вероятность небольших дождей.

Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, 28 марта Украина окутает теплая воздушная масса. Поэтому будет много солнца, а серьезные осадки маловероятны.

Кстати, несколько дней назад Киев и ряд областей Украины засыпало снегом

В Киеве синоптики прогнозируют, что в субботу погода в столице будет в основном сухой. Хотя и станет больше облаков, но осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13...+16 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, 28 марта холоднее всего будет в некоторых западных областях. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Волыни столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

Правда, на Закарпатье температура составит +15...+17 градусов. Такой же погода будка на Николаевщине – вместе с Закарпатьем это теплые регионы Украины. В остальных областях воздух прогреется до +13...+16 градусов.

Ветер будет дуть перевешено в восточном направлении. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на субботу, 28 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17

Львов – +13…+15

Ивано-Франковск – +12…+14

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +13…+15

Луцк – +12…+14

Ровно – +13…+15

Житомир – +13…+15

Винница – +13…+15

Одесса – +13…+15

Николаев – +15…+17

Херсон – +14…+16

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +14…+16

Сумы – +14…+16

Полтава – +14…+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14…+16

Донецк – +14…+16

Луганск – +14…+16

Харьков – +14…+16

Киев – +13…+15



Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра