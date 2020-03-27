Прогноз погоды на 28 марта: весеннее тепло окутает всю Украину
Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет в основном теплой и сухой. В течение дня можно будет наблюдать температуру +11...+17 градусов. Правда, в районе Карпат есть вероятность небольших дождей.
Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, 28 марта Украина окутает теплая воздушная масса. Поэтому будет много солнца, а серьезные осадки маловероятны.
Кстати, несколько дней назад Киев и ряд областей Украины засыпало снегом
В Киеве синоптики прогнозируют, что в субботу погода в столице будет в основном сухой. Хотя и станет больше облаков, но осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13...+16 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, 28 марта холоднее всего будет в некоторых западных областях. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Волыни столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
Правда, на Закарпатье температура составит +15...+17 градусов. Такой же погода будка на Николаевщине – вместе с Закарпатьем это теплые регионы Украины. В остальных областях воздух прогреется до +13...+16 градусов.
Ветер будет дуть перевешено в восточном направлении. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на субботу, 28 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17
Львов – +13…+15
Ивано-Франковск – +12…+14
Тернополь – +13…+15
Черновцы – +12…+14
Хмельницкий – +13…+15
Луцк – +12…+14
Ровно – +13…+15
Житомир – +13…+15
Винница – +13…+15
Одесса – +13…+15
Николаев – +15…+17
Херсон – +14…+16
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +14…+16
Черкассы – +14…+16
Чернигов – +14…+16
Сумы – +14…+16
Полтава – +14…+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14…+16
Донецк – +14…+16
Луганск – +14…+16
Харьков – +14…+16
Киев – +13…+15
Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра
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