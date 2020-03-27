Прогноз погоди на 28 березня: весняне тепло огорне всю Україну
Погода у суботу, 28 березня, в Україні буде здебільшого теплою та сухою. Упродовж дня можна буде спостерігати температуру +11... +17 градусів. Щоправда, у районі Карпат є імовірність невеликих дощів.
Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, 28 березня Україну огорне тепла повітряна маса. Тому буде багато сонця, а серйозні опади є малоймовірними.
До речі, кілька днів тому Київ і низку областей України засипало снігом
Щодо Києва, синоптики прогнозують, що в суботу погода в столиці буде здебільшого сухою. Хоча і побільшає хмар, але опади не очікують. Повітря розігріється до +13… +16 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, 28 березня найхолодніше буде у деяких західних областях. Зокрема, на Буковині, Прикарпатті та Волині стовпчики термометрів піднімуться до +12… +14 градусів.
Щоправда, на Закарпатті температура становитиме +15… +17 градусів. Такою ж погода буда на Миколаївщині – разом із Закарпаттям це найтепліші регіони України. У решті областей повітря прогріється до +13… +16 градусів.
Вітер дутиме переважено у східному напрямку. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на суботу, 28 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +12…+14
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +13…+15
Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру
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