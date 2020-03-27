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      Прогноз погоди на 28 березня: весняне тепло огорне всю Україну

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      Якою буде погода в Україні в суботу, 28 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода у суботу, 28 березня, в Україні буде здебільшого теплою та сухою. Упродовж дня можна буде спостерігати температуру +11... +17 градусів. Щоправда, у районі Карпат є імовірність невеликих дощів.

      Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, 28 березня Україну огорне тепла повітряна маса. Тому буде багато сонця, а серйозні опади є малоймовірними.

      До речі, кілька днів тому Київ і низку областей України засипало снігом

      Щодо Києва, синоптики прогнозують, що в суботу погода в столиці буде здебільшого сухою. Хоча і побільшає хмар, але опади не очікують. Повітря розігріється до +13… +16 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 28 березня найхолодніше буде у деяких західних областях. Зокрема, на Буковині, Прикарпатті та Волині стовпчики термометрів піднімуться до +12… +14 градусів.

      Щоправда, на Закарпатті температура становитиме +15… +17 градусів. Такою ж погода буда на Миколаївщині – разом із Закарпаттям це найтепліші регіони України. У решті областей повітря прогріється до +13… +16 градусів.

      Вітер дутиме переважено у східному напрямку. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на суботу, 28 березня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14...+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +13…+15


      Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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