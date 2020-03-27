Прогноз погоди на 28 березня: весняне тепло огорне всю Україну

Погода у суботу, 28 березня, в Україні буде здебільшого теплою та сухою. Упродовж дня можна буде спостерігати температуру +11... +17 градусів. Щоправда, у районі Карпат є імовірність невеликих дощів.

Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, 28 березня Україну огорне тепла повітряна маса. Тому буде багато сонця, а серйозні опади є малоймовірними.

​До речі, кілька днів тому Київ і низку областей України засипало снігом

Щодо Києва, синоптики прогнозують, що в суботу погода в столиці буде здебільшого сухою. Хоча і побільшає хмар, але опади не очікують. Повітря розігріється до +13… +16 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, 28 березня найхолодніше буде у деяких західних областях. Зокрема, на Буковині, Прикарпатті та Волині стовпчики термометрів піднімуться до +12… +14 градусів.

Щоправда, на Закарпатті температура становитиме +15… +17 градусів. Такою ж погода буда на Миколаївщині – разом із Закарпаттям це найтепліші регіони України. У решті областей повітря прогріється до +13… +16 градусів.

Вітер дутиме переважено у східному напрямку. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на суботу, 28 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +12…+14

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру