Прогноз погоды на 28 октября: на Украину движется постепенное похолодание и дожди
Погода в Украине в понедельник, 28 октября, будет прохладной и кое-где дождевой. Похолодание ожидается на западе Украины.
На западе Украины, кроме Закарпатской и Черновицкой области, ожидаются дожди. Похолодание придет на Волынь, Ровенщину и Львовщину. Столбик термометра будет колебаться на уровне +9 ... +14 градусов.
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В других регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров на юге и в центре покажут от +15 до +18 тепла. На севере от +10 до +13 тепла. На востоке от +14 до +17 градусов.
Уже 29 октября похолодание распространится на большинство областей,
– пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:
Ужгород – +13…+15
Львов – +11…+13
Ивано-Франковск – +11…+13
Тернополь – +11…+13
Черновцы – +11…+13
Хмельницкий – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Ровно – +10…+12
Житомир – +11…+13
Винница – +14…+16
Одесса – +15…+16
Николаев – +15…+17
Херсон – +14…+16
Симферополь – +16…+18
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +13…+15
Чернигов – +11…+13
Сумы – +11…+13
Полтава – +13…+15
Днепр – +14…+16
Запорожье – +14…+16
Донецк –+15…+17
Луганск – +15…+17
Харьков – +14…+16
Киев – +12…+13