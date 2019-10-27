Прогноз погоды на 28 октября: на Украину движется постепенное похолодание и дожди

Погода в Украине в понедельник, 28 октября, будет прохладной и кое-где дождевой. Похолодание ожидается на западе Украины.

На западе Украины, кроме Закарпатской и Черновицкой области, ожидаются дожди. Похолодание придет на Волынь, Ровенщину и Львовщину. Столбик термометра будет колебаться на уровне +9 ... +14 градусов.

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В других регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров на юге и в центре покажут от +15 до +18 тепла. На севере от +10 до +13 тепла. На востоке от +14 до +17 градусов.

Уже 29 октября похолодание распространится на большинство областей,

– пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:

Ужгород – +13…+15

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +11…+13

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +11…+13

Хмельницкий – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Ровно – +10…+12

Житомир – +11…+13

Винница – +14…+16

Одесса – +15…+16

Николаев – +15…+17

Херсон – +14…+16

Симферополь – +16…+18

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +11…+13

Сумы – +11…+13

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +14…+16

Донецк –+15…+17

Луганск – +15…+17

Харьков – +14…+16

Киев – +12…+13



Прогноз погоды на 28 октября от Укргидрометцентра