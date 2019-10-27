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      Прогноз погоды на 28 октября: на Украину движется постепенное похолодание и дожди

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      Погода 28 октября 2019 Украина: какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 28 октября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 28 октября, будет прохладной и кое-где дождевой. Похолодание ожидается на западе Украины.

      На западе Украины, кроме Закарпатской и Черновицкой области, ожидаются дожди. Похолодание придет на Волынь, Ровенщину и Львовщину. Столбик термометра будет колебаться на уровне +9 ... +14 градусов.

      Следует знать: Когда похолодает и придут морозы в Украину: прогноз

      В других регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров на юге и в центре покажут от +15 до +18 тепла. На севере от +10 до +13 тепла. На востоке от +14 до +17 градусов.

      Уже 29 октября похолодание распространится на большинство областей,
      – пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +13…+15

      Львов – +11…+13

      Ивано-Франковск – +11…+13

      Тернополь – +11…+13

      Черновцы – +11…+13

      Хмельницкий – +11…+13

      Луцьк – +10…+12

      Ровно – +10…+12

      Житомир – +11…+13

      Винница – +14…+16

      Одесса – +15…+16

      Николаев – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Симферополь – +16…+18

      Кропивницкий – +15…+17

      Черкассы – +13…+15

      Чернигов – +11…+13

      Сумы – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Днепр – +14…+16

      Запорожье – +14…+16

      Донецк –+15…+17

      Луганск – +15…+17

      Харьков – +14…+16

      Киев – +12…+13


      Прогноз погоды на 28 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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