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      Прогноз погоди на 28 жовтня: в Україну суне поступове похолодання і дощі

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      Погода 28 жовтня 2019 Україна: яку погоду обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 28 жовтня / Shutterstock

      Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня, буде прохолодною і подекуди дощовою. Похолодання очікується на Заході України.

      На заході України, крім Закарпатської та Чернівецької області, очікуються дощі. Похолодання прийде на Волинь, Рівненщину та Львівщину. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні + 9...+ 14 градусів.

      Варто знати: Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз

      В інших регіонах України очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів на півдні і в центрі покажуть від +15 до +18 тепла. На півночі від +10 до +13 тепла. На сході від +14 до +17 градусів.

      Вже 29 жовтня похолодання пошириться на більшість областей, 
      – пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Прогноз погоди на понеділок, 28 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +15…+16

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк –+15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +14…+16

      Київ – +12…+13


      Прогноз погоди на 28 жовтня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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