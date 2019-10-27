Прогноз погоди на 28 жовтня: в Україну суне поступове похолодання і дощі

Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня, буде прохолодною і подекуди дощовою. Похолодання очікується на Заході України.

На заході України, крім Закарпатської та Чернівецької області, очікуються дощі. Похолодання прийде на Волинь, Рівненщину та Львівщину. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні + 9...+ 14 градусів.

Варто знати: Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз

В інших регіонах України очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів на півдні і в центрі покажуть від +15 до +18 тепла. На півночі від +10 до +13 тепла. На сході від +14 до +17 градусів.

Вже 29 жовтня похолодання пошириться на більшість областей,

– пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Прогноз погоди на понеділок, 28 жовтня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +11…+13

Вінниця – +14…+16

Одеса – +15…+16

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +13…+15

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк –+15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +14…+16

Київ – +12…+13



Прогноз погоди на 28 жовтня від Укргідрометцентру