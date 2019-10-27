Прогноз погоди на 28 жовтня: в Україну суне поступове похолодання і дощі
Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня, буде прохолодною і подекуди дощовою. Похолодання очікується на Заході України.
На заході України, крім Закарпатської та Чернівецької області, очікуються дощі. Похолодання прийде на Волинь, Рівненщину та Львівщину. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні + 9...+ 14 градусів.
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В інших регіонах України очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів на півдні і в центрі покажуть від +15 до +18 тепла. На півночі від +10 до +13 тепла. На сході від +14 до +17 градусів.
Вже 29 жовтня похолодання пошириться на більшість областей,
– пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Прогноз погоди на понеділок, 28 жовтня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +11…+13
Вінниця – +14…+16
Одеса – +15…+16
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +13…+15
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк –+15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +14…+16
Київ – +12…+13