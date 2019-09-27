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      Прогноз погоды на 28 сентября: идут дожди, но кое-где будет тепло

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      Погода 28 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 28 сентября / unsplash

      Погода в Украине в субботу, 28 сентября, будет достаточно теплой, как на завершение первого месяца осени. Однако жителям некоторых регионов следует взять с собой зонтики – там будет не очень много солнца.

      Дожди вероятнее всего в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      В то же время синоптики обещают потепление на эти выходные – столбики термометров в субботу, 28 сентября, местами поднимутся до +20 градусов.

      На Севере на 2-4 градуса будет ниже... Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются,
      – отмечает Диденко.

      В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не обещают. Здесь будет не так тепло, воздух прогреется до +17 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 28 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +18...+20

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +15...+17

      Винница – +16...+18

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +18...+20

      Кропивницкий – +18...+20

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +16...+18

      Сумы – + 16... + 18

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +18...+20

      Запорожье –+17...+19

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +17...+19

      Киев – +14...+16

      Прогноз погоди на 28 вересня
      Прогноз погоды на 28 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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