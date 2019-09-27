Прогноз погоды на 28 сентября: идут дожди, но кое-где будет тепло
Погода в Украине в субботу, 28 сентября, будет достаточно теплой, как на завершение первого месяца осени. Однако жителям некоторых регионов следует взять с собой зонтики – там будет не очень много солнца.
Дожди вероятнее всего в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
Знайте больше: Какой будет погода в октябре: прогноз
В то же время синоптики обещают потепление на эти выходные – столбики термометров в субботу, 28 сентября, местами поднимутся до +20 градусов.
На Севере на 2-4 градуса будет ниже... Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются,
– отмечает Диденко.
В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не обещают. Здесь будет не так тепло, воздух прогреется до +17 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 28 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – + 16... + 18
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье –+17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 28 сентября от Укргидрометцентра