Прогноз погоды на 28 сентября: идут дожди, но кое-где будет тепло

Погода в Украине в субботу, 28 сентября, будет достаточно теплой, как на завершение первого месяца осени. Однако жителям некоторых регионов следует взять с собой зонтики – там будет не очень много солнца.

Дожди вероятнее всего в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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В то же время синоптики обещают потепление на эти выходные – столбики термометров в субботу, 28 сентября, местами поднимутся до +20 градусов.

На Севере на 2-4 градуса будет ниже... Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются,

– отмечает Диденко.

В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не обещают. Здесь будет не так тепло, воздух прогреется до +17 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 28 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – + 16... + 18

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье –+17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 28 сентября от Укргидрометцентра