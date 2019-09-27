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      Прогноз погоди на 28 вересня: сунуть дощі, але подекуди буде тепло

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      Погода 28 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 28 вересня / unsplash

      Погода в Україні у суботу, 28 вересня, буде достатньо теплою, як на завершення першого місяця осені. Однак жителям деяких регіонів слід взяти із собою парасольки – там буде не дуже багато сонця.

      Дощі наймовірніші у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці. 

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      Водночас синоптики обіцяють потепління на ці вихідні – стопчики термометра у суботу, 28 вересня, місцями піднімуться до +20 градусів. 

      На Півночі на 2-4 градуси буде нижче... Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються,
      – зазначає Діденко.

      У Києві в суботу, 28 вересня, опадів не обіцяють. Тут буде не так тепло, повітря прогріється до +17 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 28 вересня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +18…+20

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +16…+18

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя –+17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +17…+19

      Київ – +14…+16

      Прогноз погоди на 28 вересня
      Прогноз погоди на 28 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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