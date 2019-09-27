Прогноз погоди на 28 вересня: сунуть дощі, але подекуди буде тепло
Погода в Україні у суботу, 28 вересня, буде достатньо теплою, як на завершення першого місяця осені. Однак жителям деяких регіонів слід взяти із собою парасольки – там буде не дуже багато сонця.
Дощі наймовірніші у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Водночас синоптики обіцяють потепління на ці вихідні – стопчики термометра у суботу, 28 вересня, місцями піднімуться до +20 градусів.
На Півночі на 2-4 градуси буде нижче... Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються,
– зазначає Діденко.
У Києві в суботу, 28 вересня, опадів не обіцяють. Тут буде не так тепло, повітря прогріється до +17 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 28 вересня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя –+17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +16…+18
Харків – +17…+19
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 28 вересня від Укргідрометцентру