Прогноз погоди на 28 вересня: сунуть дощі, але подекуди буде тепло

Погода в Україні у суботу, 28 вересня, буде достатньо теплою, як на завершення першого місяця осені. Однак жителям деяких регіонів слід взяти із собою парасольки – там буде не дуже багато сонця.

Дощі наймовірніші у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Водночас синоптики обіцяють потепління на ці вихідні – стопчики термометра у суботу, 28 вересня, місцями піднімуться до +20 градусів.

На Півночі на 2-4 градуси буде нижче... Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються,

– зазначає Діденко.

У Києві в суботу, 28 вересня, опадів не обіцяють. Тут буде не так тепло, повітря прогріється до +17 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 28 вересня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя –+17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +16…+18

Харків – +17…+19

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 28 вересня від Укргідрометцентру