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      Прогноз погоды на 29 апреля: будет тепло, но грозы разделят Украину пополам

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      Погода 29 апреля 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 29 апреля / shutterstock.com

      Погода в Украине в среду, 29 апреля, будет очень теплой, но кое-где мокрой. Запад страны омоют дожди и грозы.

      Днем Украина будет одной из самых теплых в Европе, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью похолодает – от +8 до +10 градусов.

      К теме В Киеве шел дождь, который побил 129-летний рекорд

      В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Осадки могут задеть еще Винницкую область. Однако большинство областей Украины будут в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

      Теплее всего будет на Львовщине и Буковине – от +22 до +24 градусов тепла. Немного холодную температуру воздуха обещают в Одесской области – +14 ..+16 градусов тепла.

      Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

      В Киеве 29 апреля будет солнечно и тепло. Днем – +21...+23, а ночью – +8...+10 градусов тепла.

      Прогноз погоды на среду, 29 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +21…+23

      Львов – +22…+24

      Ивано-Франковск – +21…+23

      Тернополь – +21…+23

      Черновцы – +22…+24

      Хмельницкий – +21…+23

      Луцк – +21…+23

      Ровно – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Винница – +20…+22

      Одесса – +14…+16

      Николаев – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +16…+18

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +20…+22

      Чернигов – +21…+23

      Сумы – +19…+21

      Полтава – +19…+21

      Днепр – +20…+22

      Запорожье – +19…+21

      Донецк – +18…+20

      Луганск – +18…+20

      Харьков – +19…+21

      Киев – +21…+23

      прогноз погоди 29 квітня синоптик прогноз
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 29 апреля

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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