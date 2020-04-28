Прогноз погоды на 29 апреля: будет тепло, но грозы разделят Украину пополам

Погода в Украине в среду, 29 апреля, будет очень теплой, но кое-где мокрой. Запад страны омоют дожди и грозы.

Днем Украина будет одной из самых теплых в Европе, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью похолодает – от +8 до +10 градусов.

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В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Осадки могут задеть еще Винницкую область. Однако большинство областей Украины будут в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

Теплее всего будет на Львовщине и Буковине – от +22 до +24 градусов тепла. Немного холодную температуру воздуха обещают в Одесской области – +14 ..+16 градусов тепла.

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

В Киеве 29 апреля будет солнечно и тепло. Днем – +21...+23, а ночью – +8...+10 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 29 апреля, в городах Украины: