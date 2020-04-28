Прогноз погоди на 29 квітня: буде тепло, але грози розділять Україну навпіл
Погода в Україні у середу, 29 квітня, буде дуже теплою, але подекуди мокрою. Захід країни омиють дощі та грози.
Вдень Україна буде однією з найтепліших у Європі, повідомляє у фейсбуці Наталка Діденко. Вночі стане холодніше – від +8 до +10 градусів.
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У західних областях атмосферний фронт зумовить дощі та грози. Опади можуть зачепити ще Вінниччину. Проте більшість областей України будуть у зоні підвищеного атмосферного тиску, тому суттєві опади малоймовірні.
Найтепліше буде на Львівщині та Буковині – від +22 до +24 градусів тепла. Трохи холоднішу температуру повітря обіцяють на Одещині – +14...+16 градусів тепла.
Прогноз погоди на середу, 29 квітня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +20…+22
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +21…+23
Суми – +19…+21
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +21…+23