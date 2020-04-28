Прогноз погоди на 29 квітня: буде тепло, але грози розділять Україну навпіл

Погода в Україні у середу, 29 квітня, буде дуже теплою, але подекуди мокрою. Захід країни омиють дощі та грози.

Вдень Україна буде однією з найтепліших у Європі, повідомляє у фейсбуці Наталка Діденко. Вночі стане холодніше – від +8 до +10 градусів.

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У західних областях атмосферний фронт зумовить дощі та грози. Опади можуть зачепити ще Вінниччину. Проте більшість областей України будуть у зоні підвищеного атмосферного тиску, тому суттєві опади малоймовірні.

Найтепліше буде на Львівщині та Буковині – від +22 до +24 градусів тепла. Трохи холоднішу температуру повітря обіцяють на Одещині – +14...+16 градусів тепла.

Вітер повсюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей можливі штормові пориви.

У Києві 29 квітня буде сонячно та тепло. Вдень – +21...+23, а вночі – +8...+10 градусів тепла.

Прогноз погоди на середу, 29 квітня, у містах України: