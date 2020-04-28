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      Прогноз погоди на 29 квітня: буде тепло, але грози розділять Україну навпіл

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      Погода 29 квітня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 29 квітня / shutterstock.com

      Погода в Україні у середу, 29 квітня, буде дуже теплою, але подекуди мокрою. Захід країни омиють дощі та грози.

      Вдень Україна буде однією з найтепліших у Європі, повідомляє у фейсбуці Наталка Діденко. Вночі стане холодніше – від +8 до +10 градусів.

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      У західних областях атмосферний фронт зумовить дощі та грози. Опади можуть зачепити ще Вінниччину. Проте більшість областей України будуть у зоні підвищеного атмосферного тиску, тому суттєві опади малоймовірні.

      Найтепліше буде на Львівщині та Буковині – від +22 до +24 градусів тепла. Трохи холоднішу температуру повітря обіцяють на Одещині – +14...+16 градусів тепла.

      Вітер повсюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей можливі штормові пориви.
       
      У Києві 29 квітня буде сонячно та тепло. Вдень – +21...+23, а вночі – +8...+10 градусів тепла. 

       Прогноз погоди на середу, 29 квітня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +19…+21

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +19…+21

      Київ – +21…+23

      прогноз погоди 29 квітня синоптик прогноз
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 29 квітня

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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