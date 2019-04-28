Прогноз погоды на 29 апреля: в Обливной понедельник пройдут сильные дожди
В понедельник, 29 апреля, погода в Украине будет облачной и дождливой. Только в Крыму будет солнечно. Температура воздуха в среднем составит 14 - 16 градусов тепла.
По информации Украинского гидрометцентра, 29 апреля на западе будут сильные дожди, а столбики термометров здесь поднимутся до 13-15 градусов тепла. Ветер в западных областях дуть в северо-западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду.
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Чуть слабее дожди пройдут на севере и в центре. В то же время здесь будет немного теплее, чем в западных областях – в среднем +14 +16 градусов. Правда, на Житомирщине и Черниговщине столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов тепла. А на Киевщине синоптики прогнозируют и того холодную погоду – +12 +14: здесь будет наиболее прохладно. Ветер в этих регионах будет восточным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду.
Более слабые дожди пройдут на востоке и юге. Здесь температура будет колебаться от +13 + 15 в Сумской области до +18 +20 в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму (самая теплая погода). На Донбассе и Харьковщине, со своей стороны, ожидается +14 +16 градусов. Относительно направления ветра, то он будет южным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 29 апреля, в городах Украины:
Ужгород – + 13 ... + 15
Львов – + 13 ... + 15
Ивано-Франковск – + 13 ... + 15
Тернополь – + 13 ... + 15
Черновцы – + 13 ... + 15
Хмельницкий – + 13 ... + 15
Луцк – + 13 ... + 15
Ровно – + 13 ... + 15
Житомир – + 13 ... + 15
Винница – + 14 ... + 16
Одесса – + 18 ... + 20
Николаев – + 18 ... + 20
Херсон – + 18 ... + 20
Симферополь – + 18 ... + 20
Кропивницкий – + 14 ... + 16
Черкассы – + 14 ... + 16
Чернигов – + 13 ... + 15
Суммы – + 13 ... + 15
Полтава – + 14 ... + 16
Днепр – + 14 ... + 16
Запорожье – + 18 ... + 20
Донецк – + 14 ... + 16
Луганск – + 14 ... + 16
Харьков – + 14 ... + 16
Киев – + 12 ... + 14
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля от Укргидрометцентра
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