Прогноз погоди на 29 квітня: на Обливаний понеділок дощитиме рясно

У понеділок, 29 квітня, погода в Україні буде хмарною та дощовою. Лишу у Криму буде сонячно. Температура повітря у середньому становитиме 14 – 16 градусів тепла.

За інформацією Українського гідрометцентру, 29 квітня на заході будуть сильні дощі, а стовпчики термометрів тут піднімуться до 13 – 15 градусів тепла. Вітер у захдіних областях дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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Дещо слабші дощі пройдуть на півночі та у центрі. Водночас тут буде трохи тепліше, ніж у західних областях – у середньому +14 – +16 градусів. Щоправда, на Житомирщині та Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 13 – 15 градусів тепла. А на Київщині синоптики прогнозують і того холоднішу погоду – +12 – +14: тут буде найхолодніше серед усіх українських областей. Вітер у цих регіонах буде східним, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Набагато дрібніші дощі пройдуть на сході та півдні. Тут температура коливатиметься від +13 –+15 на Сумщині до +18 – +20 на Запоріжжі, Херсонщині, Одещині, Миколаївщині та у Криму (найтепліша погода в усій Україні). На Донбасі та Харківщині, зі свого боку, очікується +14 – +16 градусів. Щодо напрямку вітру, то він буде південним, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 29 квітня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +14…+16

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +12…+14



Прогноз погоди в Україні на 29 квітня від Укргідрометцентру