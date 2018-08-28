09:58
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Прогноз погоды на 28 августа: на западе будет дождить, в остальных областях – солнечно и тепло

131 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 августа: на западе пройдут дожди, в остальных областях – солнечно
Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 августа: на западе пройдут дожди, в остальных областях – солнечно / Коллаж 24 канал

28 августа на юге Украины, в восточной части, а также в большинстве центральных и северных областей будет солнечно и очень тепло. Зато западные регионы попадут под влияние атмосферного фронта, поэтому здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Самый мощный за 30 лет: на Гавайи надвигается страшный ураган

По ее словам, на юге, востоке, севере и в центре температура воздуха составит от +27 до +33 градусов, а на западе столбики термометров поднимутся до +18 – +24 градусов.

"Кто в Карпатах, или кто собирается в Карпаты – уже стоит иметь какие-то "флисы" и даже легкую пуховую куртку. Потому что в горах местами вечером, утром и ночью будет наблюдаться +7 – +11 градусов", – добавляет она.

Что касается Киева, то 28 августа будет без осадков, а температура поднимется до +29 градусов.

Также Диденко отметила, что 28 августа – Успение и начинается молодое бабье лето.

Прогноз погоды на вторник, 28 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +24...+26

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +33...+35

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Суммы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29

В Гидрометцентре, со своей стороны, также сообщают о дождях с грозами на Правобережной Украине и на Черниговщине.

Как утверждают синоптики, на западе температура в среднем составит +22 – +24 градуса, на севере – +27 – +29 градусов, в центре – +30 – +32 градуса, на востоке – +28 – +30 градусов и на юге – +31 – +33 градуса.

Погода, негода, сонячно, Україна, 28 серпня

Прогноз погоды в Украине на 28 августа от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Жара в Украине
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Первое заседание "правительства камикадзе". Как это было
 27 февраля 2014 , 21:11 18
Наливайченко обещает рассекретить резонансные материалы
 18 июня 2015 , 10:06
Франция - Румыния: стартовые составы команд
 10 июня 2016 , 21:04
Роналду и Модрич встретились с тяжелобольным ребенком из Украины – как это было
 21 ноября 2016 , 09:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук