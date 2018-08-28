Прогноз погоды на 28 августа: на западе будет дождить, в остальных областях – солнечно и тепло

28 августа на юге Украины, в восточной части, а также в большинстве центральных и северных областей будет солнечно и очень тепло. Зато западные регионы попадут под влияние атмосферного фронта, поэтому здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, на юге, востоке, севере и в центре температура воздуха составит от +27 до +33 градусов, а на западе столбики термометров поднимутся до +18 – +24 градусов.

"Кто в Карпатах, или кто собирается в Карпаты – уже стоит иметь какие-то "флисы" и даже легкую пуховую куртку. Потому что в горах местами вечером, утром и ночью будет наблюдаться +7 – +11 градусов", – добавляет она.

Что касается Киева, то 28 августа будет без осадков, а температура поднимется до +29 градусов.

Также Диденко отметила, что 28 августа – Успение и начинается молодое бабье лето.

Прогноз погоды на вторник, 28 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +24...+26

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +33...+35

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Суммы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29

В Гидрометцентре, со своей стороны, также сообщают о дождях с грозами на Правобережной Украине и на Черниговщине.

Как утверждают синоптики, на западе температура в среднем составит +22 – +24 градуса, на севере – +27 – +29 градусов, в центре – +30 – +32 градуса, на востоке – +28 – +30 градусов и на юге – +31 – +33 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа от Укргидрометцентра