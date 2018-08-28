Прогноз погоды на 28 августа: на западе будет дождить, в остальных областях – солнечно и тепло
28 августа на юге Украины, в восточной части, а также в большинстве центральных и северных областей будет солнечно и очень тепло. Зато западные регионы попадут под влияние атмосферного фронта, поэтому здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, на юге, востоке, севере и в центре температура воздуха составит от +27 до +33 градусов, а на западе столбики термометров поднимутся до +18 – +24 градусов.
"Кто в Карпатах, или кто собирается в Карпаты – уже стоит иметь какие-то "флисы" и даже легкую пуховую куртку. Потому что в горах местами вечером, утром и ночью будет наблюдаться +7 – +11 градусов", – добавляет она.
Что касается Киева, то 28 августа будет без осадков, а температура поднимется до +29 градусов.
Также Диденко отметила, что 28 августа – Успение и начинается молодое бабье лето.
Прогноз погоды на вторник, 28 августа, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +24...+26
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +33...+35
Херсон – +31...+33
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Суммы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +31...+33
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +27...+29
В Гидрометцентре, со своей стороны, также сообщают о дождях с грозами на Правобережной Украине и на Черниговщине.
Как утверждают синоптики, на западе температура в среднем составит +22 – +24 градуса, на севере – +27 – +29 градусов, в центре – +30 – +32 градуса, на востоке – +28 – +30 градусов и на юге – +31 – +33 градуса.
Прогноз погоды в Украине на 28 августа от Укргидрометцентра