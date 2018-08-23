Самый мощный за 30 лет: на Гавайи надвигается страшный ураган

На Гавайи надвигается ураган "Лэйн", который может начаться на островах сегодня, 23 августа, и сопровождаться ветрами, превышающими 100 миль в час (161 км / ч).

Об этом сообщает AP со ссылкой на Национальную службу погоды.

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Как сообщают метеорологи, шторм категории 4 может начаться на островах в четверг с ветрами, превышающими 100 миль в час (161 км / ч).



Ураган "Лейн"

"Это может стать сильнейшим штормом, который проходил на Гавайях со времен урагана "Иники" в 1992 году", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что опасность заключается в том, что из-за стихии могут закрыться порты и товары первой необходимости не смогут быть отправлены на острова. Жителей штата просят прислушиваться к властям и их рекомендациях.