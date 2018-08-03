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В Китае эвакуировали более 130 тысяч человек из-за тропического шторма

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На Шанхай обрушился тропический шторм
На Шанхай обрушился тропический шторм / Фото из соцсетей

Более 130 тысяч людей пришлось эвакуировать из-за мощного тропического шторма, который обрушился на крупнейший мегаполис Китая – Шанхай.

Об этом информирует AP.

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Отмечается, что шторм, которому уже дали название Джонгарди, возник из тайфуна и 3 августа приблизился к китайским берегам. Метеорологи предполагают, что шторм ослабнет, достигнув дельты реки Янцзы.

Добавим, что пока нет никакой информации о разрушениях или пострадавших в Шанхае. Однако в Китае уже отменили 151 авиарейс.

К слову, этот шторм уже наделал бед в Японии. Там без электричества остались тысячи домов и пострадали 23 человека.

 

Теги: Новости политики Погода Стихийный бедствия Китай
Источник: 24 Канал
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