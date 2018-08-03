У Китаї евакуювали понад 130 тисяч людей через тропічний шторм

Понад 130 тисяч людей довелося евакуювати через потужний тропічний шторм, який обрушився на найбільший мегаполіс Китаю – Шанхай.

Проо це інформує AP.

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Зазначається, що шторм, якому вже дали назву Джонгарді, виник із тайфуну та 3 серпня наблизився до китайських берегів. Метеорологи припускають, що шторм ослабне, досягнувши дельти річки Янцзи.

Додамо, що наразі немає жодної інформації про руйнування чи постраждалих у Шанхаї. Проте у Китаї вже скасували 151 авіарейс.

До слова, цей шторм вже наробив лиха у Японії. Там без електрики залишились тисячі домівок та постраждали 23 людини.