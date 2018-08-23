Найпотужніший за 30 років: на Гаваї насувається страшний ураган

На Гаваї насувається ураган "Лейн", який може початися на островах сьогодні, 23 серпня, і супроводжуватися вітрами, що перевищують 100 миль в годину (161 км/ч).

Про це повідомляє AP з посиланням на Національну службу погоди.

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Як повідомляють метеорологи, шторм категорії 4 може початися на островах у четвер з вітрами, що перевищують 100 миль в годину (161 км/ч).



Ураган "Лейн"

"Це може стати найсильнішим штормом, який сталися на Гаваях з часів урагану "Інікі" в 1992 році", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що небезпека полягає в тому, що через стихію можуть закритися порти і товари першої необхідності не зможуть бути відправлені на острови. Жителів штату прислухатися до влади і їх рекомендацій.