Прогноз погоды на 29 августа: летняя жара и осенняя прохлада разделят Украину
Погода в Украине в среду, 29 августа, в некоторых регионах будет по-летнему жаркой, а вот западные и северные области окутают первые осенние дожди и прохлада.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинская синоптик Наталья Диденко.
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Атмосферный фронт 29 августа обусловит кратковременные дожди и грозы в западных, северных (без Сумщины) областях и в Винницкой области. Контрасты термические сейчас значительны: от +33 градусов на юге до +12 градусов на западе,
– написала метеоролог.
Южная часть Украины, восток и большинство центральных областей находиться 29 августа в сухой воздушной массе. Там столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов тепла.
В западных, северных областях, в Винницкой, а также – в западных районах Черкасской температура воздуха составит комфортные +21...+26 градусов.
В Киеве 29 августа воздух прогреется до +22...+24 градусов. Местами в столице пройдут дожди и грозы.
Прогноз погоды на среду, 29 августа, в городах Украины:
Ужгород – +25…+27
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +21…+23
Тернополь – +22…+24
Черновцы – +22…+24
Хмельницкий – +22…+24
Луцк – +20…+22
Ровно – +21…+23
Житомир – +22…+24
Винница – +22…+24
Одесса – +30…+32
Николаев – +31…+33
Херсон – +30…+32
Симферополь – +30…+32
Кропивницкий – +25…+27
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +22…+24
Сумы – +28…+30
Полтава – +29…+31
Днепр – +30…+32
Запорожье – +30…+32
Донецк – +29…+31
Луганск – +29…+31
Харьков – +29…+31
Киев – +22…+24
Прогноз погоды в Украине на среду, 29 августа, от Укргидрометцентра