Прогноз погоды на 29 августа: летняя жара и осенняя прохлада разделят Украину

Погода в Украине в среду, 29 августа, в некоторых регионах будет по-летнему жаркой, а вот западные и северные области окутают первые осенние дожди и прохлада.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинская синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Украину накроют грозы с градом: названы области

Атмосферный фронт 29 августа обусловит кратковременные дожди и грозы в западных, северных (без Сумщины) областях и в Винницкой области. Контрасты термические сейчас значительны: от +33 градусов на юге до +12 градусов на западе,

– написала метеоролог.

Южная часть Украины, восток и большинство центральных областей находиться 29 августа в сухой воздушной массе. Там столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов тепла.



В западных, северных областях, в Винницкой, а также – в западных районах Черкасской температура воздуха составит комфортные +21...+26 градусов.



В Киеве 29 августа воздух прогреется до +22...+24 градусов. Местами в столице пройдут дожди и грозы.



Прогноз погоды на среду, 29 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25…+27

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +21…+23

Тернополь – +22…+24

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +22…+24

Луцк – +20…+22

Ровно – +21…+23

Житомир – +22…+24

Винница – +22…+24

Одесса – +30…+32

Николаев – +31…+33

Херсон – +30…+32

Симферополь – +30…+32

Кропивницкий – +25…+27

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +22…+24

Сумы – +28…+30

Полтава – +29…+31

Днепр – +30…+32

Запорожье – +30…+32

Донецк – +29…+31

Луганск – +29…+31

Харьков – +29…+31

Киев – +22…+24



Прогноз погоды в Украине на среду, 29 августа, от Укргидрометцентра