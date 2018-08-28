Украину накроют грозы с градом: названы области

В Украине сегодня, 28 августа, ожидается ухудшение погодных условий. Так, в западных и северных областях пройдут сильные дожди с градом, которые будут сопровождаться порывами ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 метров за секунду,

– говорится в сообщении.

По данным синоптиков, непогода накроет Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черниговскую и Киевскую области.



Укргидрометцентр предупреждает о грозах в Украине

Кроме того, 28 августа в Украине, кроме крайнего запада (Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области), сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Укргидрометцентр предупреждает об опасности пожаров в Украине