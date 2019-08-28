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      Прогноз погоды на 29 августа: будет солнечно и жарко, на востоке и севере – прохлада

      28 Читати новину українською
      Погода 29 августа 2019Киив, Львов, Одесса и города Украины – синоптик
      Какой будет погода в Украине 29 августа / Almaty.tv.

      Погода в Украине в четверг, 29 августа, будет солнечной и сухой. Также ожидается жара – температура воздуха в среднем составит +28 – +30 градусов, правда на Левобережной Украине будет довольно прохладно– +23 – +25 градусов.

      Синоптик Наталья Диденко прохладу на северо-востоке объясняет холодным атмосферным фронтом. Однако, по ее словам, воздух так высох в предыдущие дни, что никаких дождей этот фронт не принесет.

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      Так, в северных и восточных областях столбики термометров опустятся до +22 – +26 градусов, а иногда – в Сумской и Харьковской – даже до 20 градусов. Что касается центральных областей, а именно Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской, то специалисты ожидают +25 – +28 градусов.

      Зато на юге и на западе Украины будет теплее – в течение дня столбики термометров в этих областях поднимутся до +28 – +32 градусов. Что касается Киева, то 29 августа в столице немного посвежеет, однако будет комфортно – +23 +25 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 29 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +29 ... +31

      Львов – +29 ... +31

      Ивано-Франковск – +29 ... +31

      Тернополь – +29 ... +31

      Черновцы – +29 ... +31

      Хмельницкий – +28 ... +30

      Луцк – +29 ... +31

      Ровно – +28 ... +30

      Житомир – +25 ... +27

      Винница – +26 ... +28

      Одесса – +29 ... +31

      Николаев – +29 ... +31

      Херсон – +27 ... +29

      Симферополь – +28 ... +30

      Кропивницкий – +27 ... +29

      Черкассы – +25 ... +27

      Чернигов – +23 ... +25

      Суммы – +22 ... +24

      Полтава – +24 ... +26

      Днепр – +24 ... +26

      Запорожье – +26 ... +28

      Донецк – +22 ... +24

      Луганск – +21 ... +23

      Харьков – +22 ... +24

      Киев – +24 ... +26

      Украинский гидрометцентр также на 29 августа осадков не прогнозирует. По мнению метеорологов, в восточных и Сумской областях будет +20 – +25 градусов, на побережье морей температура поднимется до +22 градусов, а на западе и юге – местами до +32 градусов. Ветер в четверг будет дуть в восточном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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