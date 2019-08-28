Прогноз погоды на 29 августа: будет солнечно и жарко, на востоке и севере – прохлада

Погода в Украине в четверг, 29 августа, будет солнечной и сухой. Также ожидается жара – температура воздуха в среднем составит +28 – +30 градусов, правда на Левобережной Украине будет довольно прохладно– +23 – +25 градусов.

Синоптик Наталья Диденко прохладу на северо-востоке объясняет холодным атмосферным фронтом. Однако, по ее словам, воздух так высох в предыдущие дни, что никаких дождей этот фронт не принесет.

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Так, в северных и восточных областях столбики термометров опустятся до +22 – +26 градусов, а иногда – в Сумской и Харьковской – даже до 20 градусов. Что касается центральных областей, а именно Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской, то специалисты ожидают +25 – +28 градусов.

Зато на юге и на западе Украины будет теплее – в течение дня столбики термометров в этих областях поднимутся до +28 – +32 градусов. Что касается Киева, то 29 августа в столице немного посвежеет, однако будет комфортно – +23 +25 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 29 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29 ... +31

Львов – +29 ... +31

Ивано-Франковск – +29 ... +31

Тернополь – +29 ... +31

Черновцы – +29 ... +31

Хмельницкий – +28 ... +30

Луцк – +29 ... +31

Ровно – +28 ... +30

Житомир – +25 ... +27

Винница – +26 ... +28

Одесса – +29 ... +31

Николаев – +29 ... +31

Херсон – +27 ... +29

Симферополь – +28 ... +30

Кропивницкий – +27 ... +29

Черкассы – +25 ... +27

Чернигов – +23 ... +25

Суммы – +22 ... +24

Полтава – +24 ... +26

Днепр – +24 ... +26

Запорожье – +26 ... +28

Донецк – +22 ... +24

Луганск – +21 ... +23

Харьков – +22 ... +24

Киев – +24 ... +26

Украинский гидрометцентр также на 29 августа осадков не прогнозирует. По мнению метеорологов, в восточных и Сумской областях будет +20 – +25 градусов, на побережье морей температура поднимется до +22 градусов, а на западе и юге – местами до +32 градусов. Ветер в четверг будет дуть в восточном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.