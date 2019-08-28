17:31
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Прогноз погоди на 29 серпня: буде сонячно та спекотно, на сході та півночі – прохолода

      61 Читать новость на русском
      Погода 29 серпня 2019Київ, Львів, Одеса та міста України – синоптик
      Якою буде погода в Україні 29 серпня / Almaty.tv.

      Погода в Україні у четвер, 29 серпня, буде сонячною та сухою. Також очікується спека – температура повітря у середньому становитиме +28 – +30 градусів, щоправда на Лівобережній Україні буде доволі прохолодно – +23 – +25 градусів.

      Синоптик Наталка Діденко прохолоду на північному сході пояснює холодним атмосферним фронтом. Однак, за її словами, повітря так висохло у попередні дні, що ніяких дощів цей фронт не принесе.

      Цікаво! Ядерними бомбами по ураганах: Трамп заперечує, що пропонував у такий спосіб боротися з негодою

      Відтак, у північних і східних областях стовпчики термометрів опустяться до +22 – +26 градусів, а подекуди – на Сумщині та Харківщині – навіть і до +20 градусів. Щодо центральних областей, а саме Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської, то тут фахівці очікують +25 – +28 градусів.

      Натомість на півдні та на заході України буде найтепліше – упродовж дня стовпчики термометрів у цих областях піднімуться до +28 – +32 градусів. Щодо Києва, то 29-го серпня у столиці трохи посвіжішає, проте буде комфортно – +23+25 градуси.

      Прогноз погоди на четвер, 29 серпня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +28…+30

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +22…+24

      Київ – +24…+26

      Український гідрометцентр також на 29 серпня опадів не прогнозує. На переконання метеорологів, у східних і Сумській областях буде +20 – +25 градусів, на узбережжі морів температура підніметься до +22 градусів, а на заході та півдні – місцями до +32 градусів. Вітер у четвер дутиме у східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

       

      blog_ava
      Горіховий Спас: українські традиції та прикмети
      сьогодні
      7499
      Теги: Новини політики Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сьогодні , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 5633
      Відпочинок у Туреччині: казкові місця, які має побачити кожен
      сьогодні , 16:40 Відпочинок у Туреччині: казкові місця, які має побачити кожен
      354
      Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російські нагороди та звернення до Путіна
      сьогодні , 15:42 Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російські нагороди та звернення до Путіна
      1282
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сьогодні , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 4838
      Раїса Богатирьова повернулась в Україну: що відомо про заміські маєтки її сім'ї
      сьогодні , 14:34 Раїса Богатирьова повернулась в Україну: що відомо про заміські маєтки її сім'ї
      5475
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук