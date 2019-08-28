Прогноз погоди на 29 серпня: буде сонячно та спекотно, на сході та півночі – прохолода

Погода в Україні у четвер, 29 серпня, буде сонячною та сухою. Також очікується спека – температура повітря у середньому становитиме +28 – +30 градусів, щоправда на Лівобережній Україні буде доволі прохолодно – +23 – +25 градусів.

Синоптик Наталка Діденко прохолоду на північному сході пояснює холодним атмосферним фронтом. Однак, за її словами, повітря так висохло у попередні дні, що ніяких дощів цей фронт не принесе.

Цікаво! Ядерними бомбами по ураганах: Трамп заперечує, що пропонував у такий спосіб боротися з негодою

Відтак, у північних і східних областях стовпчики термометрів опустяться до +22 – +26 градусів, а подекуди – на Сумщині та Харківщині – навіть і до +20 градусів. Щодо центральних областей, а саме Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської, то тут фахівці очікують +25 – +28 градусів.

Натомість на півдні та на заході України буде найтепліше – упродовж дня стовпчики термометрів у цих областях піднімуться до +28 – +32 градусів. Щодо Києва, то 29-го серпня у столиці трохи посвіжішає, проте буде комфортно – +23+25 градуси.

Прогноз погоди на четвер, 29 серпня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +29…+31

Рівне – +28…+30

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +22…+24

Київ – +24…+26

Український гідрометцентр також на 29 серпня опадів не прогнозує. На переконання метеорологів, у східних і Сумській областях буде +20 – +25 градусів, на узбережжі морів температура підніметься до +22 градусів, а на заході та півдні – місцями до +32 градусів. Вітер у четвер дутиме у східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.