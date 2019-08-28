Прогноз погоди на 29 серпня: буде сонячно та спекотно, на сході та півночі – прохолода
Погода в Україні у четвер, 29 серпня, буде сонячною та сухою. Також очікується спека – температура повітря у середньому становитиме +28 – +30 градусів, щоправда на Лівобережній Україні буде доволі прохолодно – +23 – +25 градусів.
Синоптик Наталка Діденко прохолоду на північному сході пояснює холодним атмосферним фронтом. Однак, за її словами, повітря так висохло у попередні дні, що ніяких дощів цей фронт не принесе.
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Відтак, у північних і східних областях стовпчики термометрів опустяться до +22 – +26 градусів, а подекуди – на Сумщині та Харківщині – навіть і до +20 градусів. Щодо центральних областей, а саме Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської, то тут фахівці очікують +25 – +28 градусів.
Натомість на півдні та на заході України буде найтепліше – упродовж дня стовпчики термометрів у цих областях піднімуться до +28 – +32 градусів. Щодо Києва, то 29-го серпня у столиці трохи посвіжішає, проте буде комфортно – +23+25 градуси.
Прогноз погоди на четвер, 29 серпня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +29…+31
Рівне – +28…+30
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +22…+24
Київ – +24…+26
Український гідрометцентр також на 29 серпня опадів не прогнозує. На переконання метеорологів, у східних і Сумській областях буде +20 – +25 градусів, на узбережжі морів температура підніметься до +22 градусів, а на заході та півдні – місцями до +32 градусів. Вітер у четвер дутиме у східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
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