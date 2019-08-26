Ядерними бомбами по ураганах: як Трамп пропонує боротися з негодою

Очільник Білого дому запропонував високопосадовцям зі сфери безпеки розглянути неочікуваний варіант боротьби із потужними ураганами, що час від часу штурмують береги США. Так, Трамп сказав, що для розсіювання ураганів можна використовувати ядерні бомби.

Така пропозиція від американського президента прозвучала під час однієї з нарад у Білому домі. Про це з посиланням на власні джерела інформує Axios.

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Чому б нам не підірвати їх (урагани – 24 канал)? Вони починають формуватися біля берегів Африки, і тоді рухаються через Атлантику, і тут ми скинемо бомбу в центр шторму і розвіємо його. Чому ми не можемо зробити так?

– запитав Трамп на нараді.

Він сказав, що таким чином уряд міг би запобігти безлічі ураганів, які завдають Штатам неабиякої шкоди.

Після такої пропозиції у залі для нарад настала тиша. Її учасники були вражені такими словами президента США, втім хтось навіть пообіцяв йому, що цей варіант розглянуть.

Трамп повертався до ідеї бомбардування ураганів і надалі, в розмові з високопоставленим посадовцем адміністрації. Щоправда, ідею Трампа, яку він озвучив в перший рік свого президентства, ніколи не опрацьовували на рівні офіційних процесів.

Цікаво! Автором ідеї того, що з ураганами можна боротися за допомогою ядерних бомб, не є Дональд Трамп. Цю концепцію розглядали вчені за часів президента Ейзенхауера, в середині 20 століття. В підсумку фахівці визнали її неефективною та небезпечною.



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