Ядерными бомбами по ураганам: как Трамп предлагает бороться с непогодой

Глава Белого дома предложил чиновникам из сферы безопасности рассмотреть неожиданный вариант борьбы с мощными ураганами, которые время от времени штурмуют берега США. Так, Трамп сказал, что для рассеивания ураганов можно использовать ядерные бомбы.

Такое предложение от американского президента прозвучало во время одного из совещаний в Белом доме. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует Axios.

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Почему бы нам не взорвать их (ураганы – 24 канал)? Они начинают формироваться у берегов Африки, и тогда движутся через Атлантику, и здесь мы сбросим бомбу в центр шторма и развеем его. Почему мы не можем сделать так?

– спросил Трамп на совещании.

Он сказал, что таким образом правительство могло бы предотвратить множество ураганов, которые наносят Штатам большой вред.

После такого предложения в зале для совещаний наступила тишина. Ее участники были поражены такими словами президента США, впрочем кто-то даже пообещал ему, что этот вариант рассмотрят.

Трамп возвращался к идее бомбардировки ураганов и в дальнейшем, в разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. Правда, идею Трампа, которую он озвучил в первый год своего президентства, никогда не прорабатывали на уровне официальных процессов.

Интересно! Автором идеи, что с ураганами можно бороться с помощью ядерных бомб, не является Дональд Трамп. Эту концепцию рассматривали ученые во времена президента Эйзенхауэра, в середине 20 века. В итоге специалисты признали ее неэффективной и опасной.



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