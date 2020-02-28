Прогноз погоды на 29 февраля: суббота пройдет без дождей, но будет облачной

Погода в Украине в субботу, 29 февраля, будет в основном пасмурной. По прогнозам синоптиков, дожди наконец-то отступят и выходные начнутся с сухой погоды.

Единственный на четыре года день, 29 февраля, в Украине пройдет без осадков. Дожди со снегом, которые периодически выпадали на всей территории Украины, в течение рабочей недели, прекратятся. По крайней мере, так прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

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Тепло будет почти на всей территории Украины – +9...+11 градусов. Несколько прохладнее будет жителям северных областей: Сумщины, Черниговщины и Киевщины, там ожидают +5...+8 градусов выше нуля. Однако солнечной погоды, которая была в прошлые выходные, в эту субботу ждать не стоит.

В столице прогнозируют ясное утро, но пасмурный день и ввечер. Как и во всей Украине, в Киеве день пройдет без осадков.

Прогноз погоды на субботу, 29 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5... +7

Житомир – +6... +8

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7... +9

Чернигов – +6... +8

Сумы – +5...+7

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +5...+7



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 29 февраля