Прогноз погоды на 29 февраля: суббота пройдет без дождей, но будет облачной
Погода в Украине в субботу, 29 февраля, будет в основном пасмурной. По прогнозам синоптиков, дожди наконец-то отступят и выходные начнутся с сухой погоды.
Единственный на четыре года день, 29 февраля, в Украине пройдет без осадков. Дожди со снегом, которые периодически выпадали на всей территории Украины, в течение рабочей недели, прекратятся. По крайней мере, так прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.
Интересно: Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Тепло будет почти на всей территории Украины – +9...+11 градусов. Несколько прохладнее будет жителям северных областей: Сумщины, Черниговщины и Киевщины, там ожидают +5...+8 градусов выше нуля. Однако солнечной погоды, которая была в прошлые выходные, в эту субботу ждать не стоит.
В столице прогнозируют ясное утро, но пасмурный день и ввечер. Как и во всей Украине, в Киеве день пройдет без осадков.
Прогноз погоды на субботу, 29 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5... +7
Житомир – +6... +8
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7... +9
Чернигов – +6... +8
Сумы – +5...+7
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – +5...+7