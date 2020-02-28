16:04
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Прогноз погоды на 29 февраля: суббота пройдет без дождей, но будет облачной

      - Читати новину українською

      Погода в Украине в субботу, 29 февраля, будет в основном пасмурной. По прогнозам синоптиков, дожди наконец-то отступят и выходные начнутся с сухой погоды.

      Единственный на четыре года день, 29 февраля, в Украине пройдет без осадков. Дожди со снегом, которые периодически выпадали на всей территории Украины, в течение рабочей недели, прекратятся. По крайней мере, так прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

      Интересно: Високосный 2020 год: запреты и народные приметы

      Тепло будет почти на всей территории Украины – +9...+11 градусов. Несколько прохладнее будет жителям северных областей: Сумщины, Черниговщины и Киевщины, там ожидают +5...+8 градусов выше нуля. Однако солнечной погоды, которая была в прошлые выходные, в эту субботу ждать не стоит.

      В столице прогнозируют ясное утро, но пасмурный день и ввечер. Как и во всей Украине, в Киеве день пройдет без осадков.

      Прогноз погоды на субботу, 29 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5... +7

      Житомир – +6... +8

      Винница – +6...+8

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7... +9

      Чернигов – +6... +8

      Сумы – +5...+7

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +8...+10

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +6...+8

      Харьков – +6...+8

      Киев – +5...+7


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 29 февраля

      Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:55 Кто потенциально может стать премьером вместо Гончарука: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 15:02 Что происходит в Сирии: 5 вопросов о конфликте России и Турции
      Анатолій Максимов
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук