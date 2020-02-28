Прогноз погоди на 29 лютого: субота мине без дощів, але буде хмарною
Погода в Україні в суботу, 29 лютого, буде здебільшого похмурою. За прогнозами синоптиків, дощі нарешті відступлять і вихідні почнуться із сухої погоди.
Єдиний на чотири роки день 29 лютого в Україні мине без опадів. Дощі зі снігом, які періодично випадали на всій території України, протягом робочого тижня, припиняться. Принаймні, так прогнозують синоптики Укргідрометцентру.
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Тепло буде майже на усій території України – +9 +11 градусів. Дещо прохолодніше буде мешканцям північних областей: Сумщини, Чернігівщини і Київщини, там очікують +5 +8 градусів вище нуля. Однак сонячної погоди, яка була минулих вихідних, цієї суботи чекати не варто.
У столиці прогнозують ясний ранок, але похмурий день та ввечер. Як у в усій Україні, в Києві день мине без опадів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 28 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5… +7
Житомир – +6… +8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7… +9
Чернігів – +6… +8
Суми – +5…+7
Полтава – +7…+9
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +5…+7