Прогноз погоди на 29 лютого: субота мине без дощів, але буде хмарною

Погода в Україні в суботу, 29 лютого, буде здебільшого похмурою. За прогнозами синоптиків, дощі нарешті відступлять і вихідні почнуться із сухої погоди.

Єдиний на чотири роки день 29 лютого в Україні мине без опадів. Дощі зі снігом, які періодично випадали на всій території України, протягом робочого тижня, припиняться. Принаймні, так прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

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Тепло буде майже на усій території України – +9 +11 градусів. Дещо прохолодніше буде мешканцям північних областей: Сумщини, Чернігівщини і Київщини, там очікують +5 +8 градусів вище нуля. Однак сонячної погоди, яка була минулих вихідних, цієї суботи чекати не варто.

У столиці прогнозують ясний ранок, але похмурий день та ввечер. Як у в усій Україні, в Києві день мине без опадів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 28 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5… +7

Житомир – +6… +8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7… +9

Чернігів – +6… +8

Суми – +5…+7

Полтава – +7…+9

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +5…+7



Прогноз погоди від Укргідрометцентру 29 лютого