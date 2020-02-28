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      Прогноз погоди на 29 лютого: субота мине без дощів, але буде хмарною

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      Прогноз погоди на 29 лютого / фото 24 каналу

      Погода в Україні в суботу, 29 лютого, буде здебільшого похмурою. За прогнозами синоптиків, дощі нарешті відступлять і вихідні почнуться із сухої погоди.

      Єдиний на чотири роки день 29 лютого в Україні мине без опадів. Дощі зі снігом, які періодично випадали на всій території України, протягом робочого тижня, припиняться. Принаймні, так прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

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      Тепло буде майже на усій території України – +9 +11 градусів. Дещо прохолодніше буде мешканцям північних областей: Сумщини, Чернігівщини і Київщини, там очікують +5 +8 градусів вище нуля. Однак сонячної погоди, яка була минулих вихідних, цієї суботи чекати не варто.

      У столиці прогнозують ясний ранок, але похмурий день та ввечер. Як у в усій Україні, в Києві день мине без опадів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 28 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5… +7

      Житомир – +6… +8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7… +9

      Чернігів – +6… +8

      Суми – +5…+7

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +6…+8

      Київ – +5…+7


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру 29 лютого

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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